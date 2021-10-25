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【衛星網絡】SpaceX擬夥Vodafone　擴大英國衛星寬頻

科技 17:35 2021/10/25

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美國航太製造商SpaceX近年積極開展星鏈（Starlink）計畫，並已為衛星網絡服務Starlink進行公開測試。近日，據彭博社引述知情人士透露的消息，SpaceX將會與英國跨國電信公司Vodafone合作，擴大英國的衛星寬頻。

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據彭博社報道，SpaceX一直在尋找地面衛星基礎設施和高頻率的頻譜，以擴展其Starlink衛星網絡服務，有傳Vodafone是SpaceX主要目標。惟目前雙方均沒有證實相關事件，Vodafone發言人則回應，該企正與不同公司進行對話，並正商討合作發展衛星寬頻。

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另外外媒消息亦指，Vodafone正與英國通訊管理局Ofcom備案，表示該企正準備租借其光譜予不同衛星公司，並讓他們使用該網絡連接服務，但就未有提到是哪一間衛星公司。事實上，除了SpaceX的Starlink外，英國企業OneWeb亦會為用戶提供低軌道的網絡服務。到底SpaceX和Vodafone的合作能否成功，就仍待雙方公布。

責任編輯：何子澄

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