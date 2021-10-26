市場波動下做好資產配置

投資者在進行投資時，往往會考慮投資年期、回報目標、風險胃納等因素，從而把資金分配在不同的資產類別，如：股票、債券、另類投資及現金等，這便是我們常說的「資產配置」。

專注投資於單一資產類別或市場的策略，資產配置的目的是希望透過分散投資在各個資產類別或市場，達致較佳的風險調整及回報。

事實上，各種資產類別的表現在不同的經濟週期中會有強弱之分，而不同市場亦會因應宏觀經濟發展的差異而出現不同的回報，故此，充分分散的投資組合有助投資者增加穩定回報的機會。

熟悉市場情況的投資者更可作出主動性的資產配置，根據宏觀情況變化，將資金分配在不同資產類別或市場，以期望在不同的宏觀環境下均能獲得收益。例如，在高通脹率的宏觀環境下，債券表現通常相對較弱，而商品如貴金屬的表現則將會較強，在這背景下，投資者可透過動態調整債券和商品的配置以對沖高通脹率為組合所帶來的衝擊。不同資產類別或市場之間的關聯性通常不大，分散投資有助於降低投資組合的整體波幅。

善用指數基金或ETF分散風險

除以主動性投資作資產配置外，投資者也可以考慮利用被動性投資工具。在過去數年，被動投資如環球指數基金或ETF錄得爆發式增長，這些產品追蹤的指數涵蓋了多元化的資產類別和市場，成本和投資門檻也相對較低。

以債券市場為例，由於直接交易債券的金額相對較大，監管入場門檻亦較高（某些債券只允許專業投資者或機構買賣），一般投資者較難進入債市以建立一個多元化的債券投資組合。但若透過投資一些以債券為投資工具的指數基金或ETF，則可免卻其高入場門檻的問題，這些產品所追蹤的指數亦通常涵蓋了一籃子證券，為投資者提供一個更方便、快捷、低成本和低門檻的渠道以獲取相關市場回報。加上ETF在二級市場買賣並會由莊家提供市場流動性，ETF的流動性一般較其成分股／債高，投資者可以更容易地進出不同市場。

現時市場波動大，無論是一般投資者或專業投資者如基金經理，都要做好資產配置以平衡回報及風險，希望各位投資者下次在檢視投資組合時，能善用被動性投資作資產配置，如：60%股票／40%債券及風險平價策略等，減低市場變化及經濟週期所帶來的風險，以達至自己的投資目標。

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