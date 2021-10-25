【夢想本應翱翔@iM網欄】搶佔大灣區發展先機　AEF環球創業比賽增「可持續發展」類別

阿里巴巴香港創業者基金/滙豐「JUMPSTARTER 2022」環球創業比賽即日起至2021年11月28日接受報名。比賽舉辦至今已是第五屆，今年我們因應市場發展趨勢加入新元素，包括各界愈來愈重視的「可持續發展」類別，以及跨界融合的「藝術科技」類別，並將今次參賽者資格擴大至涵蓋未來有意於大灣區發展的初創。是次活動的合作夥伴香港數碼港管理有限公司和香港科技園公司也將會參與聯合投資，共同扶持初創成長，協助初創在大灣區市場佔得發展先機。

無論是國家的「十四五規劃」還是最近本港發表的施政報告，都對大灣區建設有不少著墨。香港不同規模的企業亦對這個7,000多萬人口、經濟規模達1.7萬億美元的市場躍躍欲試。滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（Christina）認為，企業看好大灣區具備人才、基建及完善供應鏈，很多初創亦被當地政府政策優惠吸引，特別是創新科技領域，更有以往著重海外市場的中小企表示，正計劃將發展重心轉向大灣區，因港府有更多優惠政策支持，更方便商家進駐。該行除了充當資訊渠道，亦提供針對大灣區業務的不同融資途徑，協助中小企發展。

深港融合 有利本港創科長遠發展

新一年港府的施政報告提出許多有利創科發展的新措施，包括增撥土地發展基建，投放更多資源推動再工業化，及加大力度為香港和深圳配對人才、研發等資源。我們的合作夥伴數碼港及科學園亦樂見與大灣區融合，相信有利本港創科行業的長遠發展。

香港常被認為市場較細，香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信（Peter）表示，投資者過去經常問創科公司是否有海外發展計劃，以考察其潛在業務規模及潛力，如今大灣區就能為香港公司提供更大發展空間，與內地創科公司互相交流探知。

數碼港年初已與深圳前海簽訂協議，將在不同範疇合作，Peter認為，前海專注於提升金融科技，未來很大機會可與數碼港進一步合作。

香港科技園公司投資主管黃賢敏（Raymond）也指出，科技園擁有大量生物科技和醫療人才，2018年實施的新上市條例（允許未有收入及利潤的生物科技公司上市）並吸引生物科技公司來港上市，帶來很多發展機會。科學園近年設立「InnoHK創新香港研發平台」，促進多間國際知名大學和科研機構與香港大學合作科研，還為港交所有關上述上市條例提供技術咨詢，冀吸引香港和大灣區公司，共同發展。

此外，Raymond認為，在北部都會區發展規劃中，河套地區港深創新及科技園與落馬洲/新田一帶未來將整合為新田科技城，將令港深創科合作發揮更大效力，並驅動大灣區國際科技創新中心的建設。

創投環境復甦 疫情帶動多領域商機

整體創投環境方面，今年本港的投資環境表現暢旺。Peter認為，本港整體投資環境已從疫情中恢復，今年首兩季的投資額已超過去年全年；雖然疫情對市場帶來一定影響，但同時為一些領域帶來商機，如健康科技，可持續發展、網上貿易等。

今屆JUMPSTARTER新增「可持續發展」類別，正是因見到企業在瞬息萬變的營商環境中日趨重視ESG（Environmental環境、Social社會、Governance公司治理）。過去坊間或有刻板印象，認為只有上市企業需要關注ESG，以符合監管要求，而匯豐銀行2020年底的研究數據卻指出，九成本地中小企業都已將ESG列為業務發展的重要部分，有些更相信若ESG有好表現，可帶動其業務增長10%以上。這次JUMPSTARTER加上ESG 亦是希望可以發掘創新想法，為環境、社會帶來正面的改變。 另外，我們相信初創也可以讓企業，特別是中小企，在推進ESG的時候能夠有一些更有效的方法。

西九東九陸續落成 藝術文化遍地開花

而我們在上兩期討論過的「藝術科技」類別，亦正對應近年本港多個新藝術文化場館陸續落成、藝術市場蓬勃發展的契機。阿里巴巴香港創業者基金董事局成員盛智文（Allan Zeman）身兼西九文化區榮譽顧問，親歷西九建設超過20年，他指現時到了收成期，例如兩年前戲曲中心落成，備受矚目的M+視覺文化博物館亦將於今年11月開幕，明年香港故宮文化博物館開放。他笑言，那些仍認為香港是「文化沙漠」的人未免有些孤陋寡聞，香港正在改變，文化及創意產業已貢獻約5%本地生產總值，文化藝術將是未來香港經濟發展及日常生活的一個重要領域。

近年藝術與科技融合的例子如數碼藝術、藝術品網上交易、藝術NFT（non-fungible token，非同質化代幣）等層出不窮，Allan認為，隨著西九文化區、九龍東等項目的落成，會進一步帶動新興藝術科技及業務的發展。

十強明年初決賽 角逐400萬美元投資額

我們期待來自世界各地的初創能為香港及大灣區帶來創新業務理念及解決問題的科技元素，並與本地初創切磋交流。今次JUMPSATRTER百強將於12月進行比賽，最後十強將於明年初參與總決賽，角逐合共最高400萬美元投資額及不同奬項。數碼港和科技園也將會參與聯合投資，共同扶持初創成長。

十強隊伍還有機會參與由阿里巴巴創業者基金安排，在香港或大灣區其他城市進行交流和市場調研活動，加深對大灣區市場的認識，拓闊人脈網絡，為未來成長物色機遇。「阿里巴巴創業者支持計劃」的名額亦由去年的首 20名隊伍擴大至100強，讓初創在資金以外，獲得更多人脈及資源支持。

自成立至今，阿里巴巴香港創業者基金已累計投資55家初創企業，涉資約8,000萬美元，並帶動共同投資共20億美元，投資組合中包括綠色科技、教育科技、金融科技、醫療保健、物流及電商等眾多範疇。我們將繼續專注於為參賽者實踐理想，並帶動更多持有相同理念的機構共同孕育初創企業。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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