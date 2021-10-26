【職場熱話】女同事為便利穿運動長褲回公司 遭經理訓話 網民：帶多一套運動裝有多麻煩？

自疫情發生後，多了一些港人注重健康，同時勤力做運動，近日有網民於網上討論區發文指自己下班後趕著去運動，有時穿著運動長褲回公司，可是遭其他同事投訴不夠體面，因此尋求網民的認同。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】 社會新鮮人返工被當打雜 動軋扣減人工遭壓榨 網民：早走早著 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，不少人覺得穿運動長褲回公司的確不夠正式的，因為鬆身運動褲看起來有點像睡褲，「比較之下的確太隨意的。」、「鬆身運動褲看起來有點像睡褲的。」、「帶多一套運動裝有多麻煩？」

另有人覺得樓主可能得罪其他同事而遭人投訴，「甚麼同事來的？小心他們整蠱你，職場很黑暗。」、「樓主要小心身邊是否有些『小人』想踩你。」、「如果有同事覺得不滿意為甚麼不直接向你說？反而跟經理投訴呢？」

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責任編輯：陳頌潔