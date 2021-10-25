【港華燃氣】港華燃氣改名「港華智慧能源」　李家傑任主席、新股及可換股債引Affinity基金募集28億

▲ 港華燃氣透過發新股及可換股債引入Affinity基金募集28億 更名為「港華智慧能源」、李家傑任主席

港華燃氣 （01083） 公布，與Affinity Asia Pacific Fund訂立認購協議，公司將發行認購股份及可換股債券，所得款項總額約28.02億元，認購股份及換股股份（假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換）合共相當於經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約13.31%，母公司煤氣 （00003） 持股降至59.39%。

港華燃氣董事會建議，將公司名稱更改為「港華智慧能源」，同時委任李家傑為董事會主席，即日起生效。港華燃氣稱，集團擬進一步拓展智慧能源業務，除其他現有業務外，同時通過合理的工作及資源分配，專注投資及發展其智慧能源業務，新名稱將更能反映集團之戰略業務規劃及未來發展方向，而發行股份及可換股債所得款項淨額用作其一般企業用途，包括投資於其智慧能源業務。

三大核心基礎創建智慧能源業務

港華燃氣表示，與Affinity的合作使港華燃氣能夠加快實現長遠願景，在綜合解決方案、數碼化和去碳化三大核心基礎上，創建一個綜合的、可持續和具體的智慧能源業務。（1）綜合解決方案：除了提供潔淨可靠的天然氣外，港華燃氣還將為工商客戶提供太陽能，並結合公司的分布式能源系統、儲電、微電網管理及實時效益監測為客戶提供服務。（2）數碼化：港華燃氣正在透過雲端運算技術、智慧能源管理系統以及與騰訊等世界領先公司合作，加強其數碼化能力。（3）去碳化：碳正在成為一種資產類別。港華燃氣將會為工商客戶提供碳審計、碳資產管理和碳交易服務。

*石Sir分析港華燃氣 （01083） *【足本版按此】

根據公告，公司將發行1.17億認購股份，每股認購價為5元，較港華燃氣周一中午停牌前折讓2.91%，總認購價值5.84億元；並發行可換股債券總額18.36億元。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約3.7%。

根據每股換股股份初步換股價為6.33元（可根據調整事件調整）及假設可換股債券按初步換股價獲悉數轉換，港華燃氣將配發及發行最多3.5億股換股股份，佔經發行認購股份及換股股份擴大後的已發行股份總數約9.98%。

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