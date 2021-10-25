【高息股攻略】三大電訊商Q3業績出爐　邊間增速領先、享股息率6.9厘

中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中聯通 （00762） 悉數披露Q3業績（詳見下圖）。其中，中移動增速繼續領先行業，疊加市帳率低於歷史平均值，現價股息率6.92厘，難怪北水近3個月密密吸資逾24億元。

三大電訊商Q3業績+最新估值：

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比較業績數據，中電信純利增速為最高，但主要受惠A股發行及投資收益大增；中移動最具規模效益，EBITDA利潤率為3間中最高，錄36.8%；純利率逾13%，遠高於中電信及中聯通分別4.5%及6.2%。

從ARPU（月均用戶收入）表現看，中電信增長不足1%為最弱，ARPU錄45.4人幣；中聯通ARPU增長6.3%至44.3人幣；中移動則年增2.6%至50.1人幣，ARPU是3間中最高。

截至9月底，中移動5G套餐用戶達到3.31億戶，5G滲透率為34.7%，較上半年的26.5%有顯著提升。中電信和中聯通的5G套餐客戶分別是1.56億戶及1.37億戶，淨增6904萬戶及6612萬戶。兩間公司的客戶基數較低，5G滲透率都超過四成，高於中移動。

中資券商：中移動業績連續2季領跑

浙商證券發表報告，指中移動通信服務收入增長9%，領先行業增速的8.4%，連續2個季度領跑，業績略超市場預期，家庭市場量收雙升，政企市場動力亦強勁，在行業信息化大趨勢下，政企市場業務有望繼續為公司貢獻增長動力。

不考慮回A時對股份的攤薄影響，該行預計中移動2021至23年收入增速8.6%/7.2%/7%，純利增速5.1%/5.3%/5.3%。當前市帳率0.74倍，明顯低於歷史均值的1.16倍，維持「買入」評級。

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編輯：區嘉俊