▲ 【中國經濟】新華社：防止資本無序擴張初見成效 有能力達今年經濟目標、更多擴內需舉措出台

新華社昨日發表長篇述評《十問中國經濟》，當中提到近期有關部門針對資本無序擴張、壟斷等違法違規行為出台了系列監管舉措，認為通過嚴格執法、完善規則，部分領域社會反映強烈的壟斷和競爭失序行為得到糾正，防止資本無序擴張初見成效，也受到民眾和業界的廣泛認可。

文章又稱，依法整頓市場秩序，促進公平競爭，是成熟市場經濟的表現；反壟斷，針對的是違法違規行為，而不是針對特定所有制企業，更不是針對特定所有制的特定企業。

中國第三季經濟增速回落，文章稱，季度增速放緩，基數效應是一大因素，同時局部疫情，河南、山西暴雨洪災，加上全球經濟增速放緩、大宗原材料價格高企等短期性因素也帶來一定衝擊，但稱經濟「基礎大盤」依然穩固，完全有能力也有條件實現今年經濟社會發展目標，長期向好的大勢不會改變。

問及如何擴大內需，文章認為，一系列促消費政策將持續落地，消費潛力有望進一步釋放。預計全年社會消費品零售總額有望達到44萬億元。另一方面，多地重大項目陸續啟動開工，投資穩定增長也有支撐基礎，未來幾個月，更多擴內需舉措的出台。

對於如何實現共同富裕，文章指出，要通過收入分配改革「分好蛋糕」。要正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性。

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