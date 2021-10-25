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港華燃氣1083盈利展望點睇　石Sir為你分析

股市 16:30 2021/10/25

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港華燃氣半日升14%後停牌，市場估計，港華燃氣將與中華煤氣公布一系列資產置換計劃，令港華燃氣未來業務發展出現重大轉變，甚至走向新能源企業。石Sir點睇港華燃氣前景？立即點擊收看／收聽

重溫《石Sir午市閒談》足本版：

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況，做好開市準備＊【按此重溫今早節目】

欄名 : 3分鐘睇股

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