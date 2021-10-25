  • 26°C
香港時間 : 20211025日 (一) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳

名人薈萃 16:35 2021/10/25

分享：

要數近年最具人氣的日本動漫，非《鬼滅之刃》莫屬。當初聽聞它是2020年日本國內最暢銷的漫畫，其電影《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》更超越《千與千尋》成為日本史上票房最高的電影，便抱著「有無咁好睇呀？」的心態一探究竟，怎料一看之下立即入坑，成為了忠粉。一套動漫的成功，其故事情節、人物舖排、畫功、聲優演譯，甚至主題曲，缺一不可，而《鬼滅之刃》正好把所有好東西集於一身：主角炭治郎溫柔而善良的性格固然討喜，九位「柱」個個身手不凡，各自背負著沉重的回憶及拯救人類的使命，就連反派「鬼」的故事也耐人尋味，加上神級CG效果，以及紅到連Mirror成員AK也翻唱的主題曲，如此精彩的動畫，教我如何不愛它？其實日本不乏以鬼怪作為題材的動畫，最近在中環H Queen's大廈內便開設了一間名為「妖怪」的餐廳，向著名漫畫《鬼太郎》致敬。

選擇這間餐廳，或多或少抱著一點「貪得意」的心態：一出𨋢便有「雨傘小僧」在門外迎接，牆壁上佈滿各式各樣的日籍妖怪，餐廳內鮮紅色的燈籠高掛，氣氛詭異，打卡位隨處可見。

食物方面主打海鮮丼、壽司、刺身及炭火串燒，其中又以吞拿魚和雞為主，因為餐牌上大部份菜式也以此入饌。我點了「山幸五色丼」，以赤身、中拖羅、大拖羅、赤身漬及拖羅蓉組成，拖羅肥美，入口即溶，份量適中，是穩陣之選，吞拿魚迷必點。

 

吃點串燒吧！雖然主打來自日本各縣市的雞肉，我卻想吃點別的，便跟隨自己的心意，點了「特上牛舌心」及「牛胸腹」；前者肉汁相當豐富，非常鮮嫩，對得住一串$138的價錢，後者理應油脂較多，這兒的肉質對我而言則過於結實，便徵求喜歡吃瘦肉的丈夫把它幹掉。

「燒饅魚」是「大路」菜式，熱騰騰的魚肉，外皮燒得微微香脆，加上甜甜的汁醬，雖然味道大同小異，但水準卻相當不俗。

也點了「雞肝」、「特長香腸」和「銀杏」串燒；「雞肝」來自當地人引以為傲的「山口長州雞」，香腸配搭芥末籽來加強香味，「銀杏」亦即「白果」，有人因為害怕「食白果」而要我獨自完成兩串。

萬聖節將至，如想與妖怪聚餐，不妨一試。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : Good Food, Good Mood

最新專欄文章 更多

【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi
2021/07/19
【Good Food,Good Mood@iM網欄】創意壽司之神首間海外分店 壽司芳Sushiyoshi
【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar
2021/07/13
【Good Food,Good Mood@iM網欄】毛孩專屬酒吧 W酒店Woof Bar
【Good Food,Good Mood@iM網欄】現實中的《Grand Maison Tokyo》 尖沙咀TIRPSE
2021/07/05
【Good Food,Good Mood@iM網欄】現實中的《Grand Maison Tokyo》 尖沙咀TIRPSE
【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY
2021/06/28
【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY
【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin
2021/06/15
【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin
餐廳 菜式 中環

下一篇文章

【政府工略】郵政署請客戶服務員 月薪1.4萬 入職條件一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
海茵莊園兩日收近2,000票　已超額逾5倍　發展商︰最快明日加推
海茵莊園兩日收近2,000票　已超額逾5倍　發展商︰最快明日加推
【購物好去處】高級日式超市UNY登陸將軍澳 多間日韓人氣食店及品牌強勢進駐 一文看清必睇貨品
【購物好去處】高級日式超市UNY登陸將軍澳 多間日韓人氣食店及品牌強勢進駐 一文看清必睇貨品
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【新股IPO】微創機器人2252招股第二日暫借出孖展逾98億 傳國際配售已足額認購
【新股IPO】微創機器人2252招股第二日暫借出孖展逾98億 傳國際配售已足額認購
【大行點睇】中信証券指雲棲大會後看好阿里雲潛力　將成阿里巴巴估值上行驅動力
【大行點睇】中信証券指雲棲大會後看好阿里雲潛力　將成阿里巴巴估值上行驅動力