【Good Food,Good Mood@iM網欄】萬聖節好去處 鬼影幢幢的「妖怪」餐廳

要數近年最具人氣的日本動漫，非《鬼滅之刃》莫屬。當初聽聞它是2020年日本國內最暢銷的漫畫，其電影《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》更超越《千與千尋》成為日本史上票房最高的電影，便抱著「有無咁好睇呀？」的心態一探究竟，怎料一看之下立即入坑，成為了忠粉。一套動漫的成功，其故事情節、人物舖排、畫功、聲優演譯，甚至主題曲，缺一不可，而《鬼滅之刃》正好把所有好東西集於一身：主角炭治郎溫柔而善良的性格固然討喜，九位「柱」個個身手不凡，各自背負著沉重的回憶及拯救人類的使命，就連反派「鬼」的故事也耐人尋味，加上神級CG效果，以及紅到連Mirror成員AK也翻唱的主題曲，如此精彩的動畫，教我如何不愛它？其實日本不乏以鬼怪作為題材的動畫，最近在中環H Queen's大廈內便開設了一間名為「妖怪」的餐廳，向著名漫畫《鬼太郎》致敬。

選擇這間餐廳，或多或少抱著一點「貪得意」的心態：一出𨋢便有「雨傘小僧」在門外迎接，牆壁上佈滿各式各樣的日籍妖怪，餐廳內鮮紅色的燈籠高掛，氣氛詭異，打卡位隨處可見。

食物方面主打海鮮丼、壽司、刺身及炭火串燒，其中又以吞拿魚和雞為主，因為餐牌上大部份菜式也以此入饌。我點了「山幸五色丼」，以赤身、中拖羅、大拖羅、赤身漬及拖羅蓉組成，拖羅肥美，入口即溶，份量適中，是穩陣之選，吞拿魚迷必點。

吃點串燒吧！雖然主打來自日本各縣市的雞肉，我卻想吃點別的，便跟隨自己的心意，點了「特上牛舌心」及「牛胸腹」；前者肉汁相當豐富，非常鮮嫩，對得住一串$138的價錢，後者理應油脂較多，這兒的肉質對我而言則過於結實，便徵求喜歡吃瘦肉的丈夫把它幹掉。

「燒饅魚」是「大路」菜式，熱騰騰的魚肉，外皮燒得微微香脆，加上甜甜的汁醬，雖然味道大同小異，但水準卻相當不俗。

也點了「雞肝」、「特長香腸」和「銀杏」串燒；「雞肝」來自當地人引以為傲的「山口長州雞」，香腸配搭芥末籽來加強香味，「銀杏」亦即「白果」，有人因為害怕「食白果」而要我獨自完成兩串。

萬聖節將至，如想與妖怪聚餐，不妨一試。

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