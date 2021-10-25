 【2021稅貸戰】大行連環出招搶稅貸商機 8行稅貸息最低1.08厘

▲ 中銀香港雙招齊發，既推分期交稅優惠，又向特選客推信用額套現交稅着數。

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中資大行再搶攻綠色炸彈商機，中銀香港 （02388） 最近向特選客戶推信用卡現金分期，把信用額套現為現金交稅，名為「一按即批、輕鬆交稅、分期慢慢Pay」計劃，合資格客戶最高更有機會享1000元現金回贈。至於提取現金20萬元或以上，以18個月還款期計，年利率3.34厘，10萬元至不足廿萬元為3.83厘、5萬元至少於10萬元為4.69厘，而5萬元以下為6.43厘，還款期可揀12個月、18個月、兩年或3年。

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中銀新稅貸計劃 擁3大着數

中銀香港標榜上述貸款還有3大着數，包括：（1）毋須申請文件、首期供款可享長達56天免息還款期；（2）成功辦理現金分期後，再在指定期限憑指定信用卡，累積交易金額達30萬元，獲現金回贈1000元；（3）消費1萬元的合資格交易也有100元的回贈。

大新稅貸最低息1.08厘【下一頁】

另方面，中銀香港早前已推名為「人人都係稅務達人」的「易達錢」現金分期稅季貸款，最平息1.65厘。但清水版的「貸合適」計劃暫未出台。

此外，綜觀目前8間虛擬銀行及傳統銀行已推出的稅務貸款，如以最低息計，對比上年度，當中有6間傳統銀行已減價，減幅由5.6%到33.8%不等。論及劈幅最大，星展的稅貸息從上年的2.01厘、削至今年的1.33厘，下調0.68厘，以幅度計，降幅多達34%，較今年殺價王大新 （02356） 多，大新由上年的1.38厘削減至今年的1.08厘，調低0.3厘或22%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪