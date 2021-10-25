美國男涉謊報資料獲援助貸款　卻花5.7萬美元豪買寵物小精靈卡牌　遭揭發後被控欺詐罪

據外媒《The Telegraph》報道，美國佐治亞州一名男子用了三分二的經濟損害賑災貸款（Economic Injury Disaster Loan，EIDL），即5.7萬美元（下同）（約44萬港元）豪買一張寵物小精靈卡牌，但原來他涉嫌虛報自家公司員工人數及收入，以獲取8.5萬元的貸款，惟事後被揭發，他被控欺詐罪，刑罰最高須入獄20年及罰款25萬元。

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涉案男子名為Vinath Oudomsine，他於上周二被控一項欺詐罪。據法庭文件所指，他於2020年7月申請賑災貸款，相關貸款正是向受到疫情影響的企業，暫提供貸款援助，以解燃眉之急。Oudomsine稱自己於2018年起經營公司，擁有10名員工，年生意額為 23.5萬美元，而現時控罪書上未知他實際是否有經營公司。至同年8月，Oudomsine獲批8.5萬元貸款。

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檢控官又透露，Oudomsine在收到貸款五個月後，豪花57,789元購買寵物小精靈卡牌。法庭文件中未有說明，他購買了哪張卡牌，但某些稀有且有價值的寵物小精靈卡牌，的確可以賣到數千美元。

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