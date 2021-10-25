【美國經濟】有工沒人做　美國調查：勞動力短缺問題或至少持續至明年

▲ 美國的勞動力短缺問題嚴重（法新社圖片）

美國的勞動力短缺問題依然存在，令很多美國企業因員工不足，而無法跟上市場上的需求。最近有調查顯示，所有受訪企業均認為勞動力短缺的問題，將不會在明年解決。

【好想去旅行】港人追捧「日本製」產品 日本家品店逆市擴充 攻高消費顧客（多圖有片）

全美企業經濟協會（NABE）表示，在進行有關業務狀況的調查發現，有近一半（47%）的受訪者表示，第三季度仍出現技術工人短缺的情況，高於第二季度的32%。而且沒有受訪認為勞動力短缺的現象，將會於2022年消失。

根據NABE的調查，勞動力短缺的現象出現，是代表經濟開始復甦，尤其是商品製造業。在需求不斷增長之下，企業的福利也未能吸引到他們需要的工人。部分人或選擇辭職、等待合適的機會及更好的職位，才回到勞動力市場；又或者因照顧家庭，而留在家中。

受訪企業當中，有27%表示他們沒有收到足夠的職位申請，而20%表示求職者沒有合適的技能。不過，非技術工人的短缺情況則有所緩和。

企業面對多重挑戰 包括價格上漲

企業的首要任務是保留現有員工和吸引新員工，但同時還有其他挑戰存在，包括價格上漲和供應鏈混亂。

三分之一的受訪企業稱價格壓力增加，是企業運營面臨的最大風險。參與調查的企業均沒有在第三季度減價，亦預計不會在未來三個月內降價。

雖然到目前為止，產品加價並未影響消費者的購買力，但有經濟學家擔心，這個情況在未來可能會發生，阻礙經濟復甦。

NABE調查亦表示，7月至9月期間的商業活動依然強勁，但受訪企業對未來四個季度的預期略微下調。約三分之二的受訪企業亦預計，在2021年第三季度至2022年第三季度期間美國國內生產總值將增長3%至5.9%。

【萬聖節】Uber Eats與麥當勞推第2輪萬聖節優惠 叫2人及 4人套餐享30元優惠

【萬聖節】D2 Place萬聖節 魷魚遊戲配VR恐怖遊戲 同場加映紅白機盒帶展

責任編輯：陳明俊