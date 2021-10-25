【潛力股精選】李澤銘：李寧（02331） 股市 16:10 2021/10/25 分享： 體育用品股於第三季度出現明顯調整，挾著第四季傳流消費旺季，紅蟻資本投資總監李澤銘建議投資者可留意李寧 （02331） ，立即點擊收看／收聽。 重溫《ET午市精點》-直擊滙控季績表現【按此看足本版-附Time code】 重溫《石Sir午市閒談》-今日推介萬洲【按坥我足本版-附Time code】 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128） 2021/10/22 【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128） 【潛力股精選】本周8隻潛力股一次過睇晒 2021/10/22 【潛力股精選】本周8隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020） 2021/10/22 【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020） 【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941） 2021/10/21 【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941） 【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341） 2021/10/20 【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341） 港股 體育用品股 李寧（02331） 股票