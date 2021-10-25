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【潛力股精選】李澤銘：李寧（02331）

股市 16:10 2021/10/25

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體育用品股於第三季度出現明顯調整，挾著第四季傳流消費旺季，紅蟻資本投資總監李澤銘建議投資者可留意李寧 （02331） ，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET午市精點》-直擊滙控季績表現【按此看足本版-附Time code】

重溫《石Sir午市閒談》-今日推介萬洲【按坥我足本版-附Time code】

欄名 : 潛力股精選

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