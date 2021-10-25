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【HSBC滙豐】大摩調升滙豐目標價至50元　調高今年派息預測

股市 16:04 2021/10/25

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滙豐第三季業績理想，獲大行上調目標價

HSBC滙豐 （00005） 上季季績勝預期，券商趁機重新評估滙豐價值。摩根士丹利最新發表報告指，滙豐不單業績勝預期，短期也將有兩大利好，包括20億美元回購金額勝該行預期和英國最快11月4日加息。大摩調升滙豐目標價和股息預測，滙豐目標價由48元升至50元，維持「與大市同步」評級。

滙豐CEO：業務已走出谷底，第三季業績報道，可見【下一頁】

大摩報告指，滙豐今年業績受惠於預期信貸損失及其他信貸減值準備撥回，而明年英國淨息差收入增加後，對滙豐盈利表現更為樂觀，上調今明兩年每股盈利預測7.5%和4.2%，明年撥備前盈利預測也增2%。

回購方面，大摩原先預計滙豐回購5億美元，在滙豐宣布回購20億美元後，預料滙豐2022年、23年將再回購20億和10億美元。

大摩同時上調今年滙豐股息預測，料全年派息0.26美元，即末期息派0.19美元，而明年派息預測維持在0.28美元。

＊重溫《ET開市直擊》-譚朗蔚分析滙豐買賣策略*【按此－附Time code】

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編輯：麥德銘

港股 大行報告 滙豐控股（00005）

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