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【HSBC滙豐】大摩調升滙豐派息預測、目標價　一文看清大行最新目標（不斷更新）

11:24 2021/10/26

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【HSBC滙豐】大摩調升滙豐目標價至50元　調高今年派息預測

HSBC滙豐 （00005） 上季季績勝預期，券商趁機重新評估滙豐價值，當中摩根士丹利在滙豐發布業績當日，即上調滙豐目標價，認為滙豐短期將受惠於兩大利好，包括20億美元回購金額勝該行預期和英國最快11月4日加息。摩通亦料，滙豐將獲市場上調盈利預測，但幅度相對溫和，料為單位數百分比。

滙豐繼周一午後升幅溫和，今早曾升1.5%，見47.4元，為逾3個月高位，最新升幅收窄至1%，暫報47.2元，成交6.1億元。

＊逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》與你談股論市*

滙豐CEO：業務已走出谷底，第三季業績報道，可見【下一頁】

大摩上調滙豐今年派息預測

摩根士丹利調升滙豐目標價和股息預測，滙豐目標價由48元升至50元，維持「與大市同步」評級。

大摩報告指，滙豐今年業績受惠於預期信貸損失及其他信貸減值準備撥回，而明年英國淨息差收入增加後，對滙豐盈利表現更為樂觀，上調今明兩年每股盈利預測7.5%和4.2%，明年撥備前盈利預測也增2%。

回購方面，大摩原先預計滙豐回購5億美元，在滙豐宣布回購20億美元後，預料滙豐2022年、23年將再回購20億和10億美元。

大摩同時上調今年滙豐股息預測，料全年派息0.26美元，即末期息派0.19美元，而明年派息預測維持在0.28美元。

摩通：盈利大幅好於預期

摩通報告指，滙豐收入雖然略遜預期，但營運開支和信貸風險成本表現好於預期，令盈利表現超出市場預期，預期股價反應正面。

摩通續指，滙豐管理層有信心淨利息收入改善，連同信貸質素改善，預料市場將上調滙豐盈利預測，約為單位數百分點。

摩通續予滙豐「增持」評級，目標價52元。

花旗：明年有更多回購

花旗同樣指出，成本及信貸撥備表現好於預期，成為滙豐業績勝預期關鍵，而集團目標普通股權一級資本比率14%至14.5%，預示明年將有更多回購。

花旗予滙豐「買入」評級，目標價53元。

＊重溫今早《ET開市直擊》-譚智樂為你分析滙豐前景*【按此看足本版-附Time code】

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編輯：麥德銘

港股 大行報告 滙豐控股（00005）

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