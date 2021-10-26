【內房危機】瑞信：房產稅細則料明年初實施、僅限於個別城市　一文看清券商對內地房地產稅試點的看法

▲ 一文看清券商對房地產稅試點的看法

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全國人大常委會會議周六（23日）決定授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作，試點期限為5年，徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產。受累房地產稅消息，近期稍回溫的內房股普遍下挫，但券商認為，由於執行細節未出台，短綫資金取態審慎。本報以一文形式，綜合券商對房地產稅的最新看法。

內地啟動試徵房地產稅，中資券商料杭州、深圳、浙江等人口急增地區成首批試點，看【下一頁】

瑞信：房產稅料僅限於個別城市

瑞信認為，房產稅的細節雖然仍未清晰，但推出的進程較預期更早，預期明年1月或3至4月會有更詳細的執行細則，估計初期房產稅上不會非常進取，只限於個別城市，而且稅率會定於可接受的0.5%。

基於房產稅的推出，預期內房發展商會繼續抱持觀望態度，第四季內房銷售會有更大的下行壓力，料按年跌19%；若內房銷情持續疲弱，相信金融機構也會對於發展商的融資持更審慎取態。瑞信調低2021至2023年內房銷售預測7至13%，並將盈利預測下調3至10%。

花旗：試點或最快於今年12月啟動

花旗表示，估計試點在今年12月或明年1月推行，料涉及10個城市，預計試點不會造成破壞性影響。花旗稱，以稅率為估值0.5%計算，在沒有豁免的情況下，估計每年可以徵收1.8萬億元人民幣，相當於去年土地銷售額的21%。

該行認為，房地產稅試點是移除不明朗因素，目前內房股股價已反映第四季銷售下跌，料明年內房行業前景較今年健康。

中泰國際：行業估值已部份反映

中泰國際指，預計國務院將於近日公布房地產稅試點方法以及試點城市。未來的試點擴圍中，該行預計稅基將進一步拓寬，或納入部分存量住宅；稅率或相對上海稅率略有上升；樓市需求旺盛的核心一、二線城市有望成為首批擴圍城市，如杭州、深圳、海口等。考慮宏觀經濟下行壓力上升，計整體推進節奏將較溫和，以符合「穩妥推進」的要求。

中泰稱，內房平均市盈率為3倍，目前行業估值已反映對房地產稅較悲觀的預期，隨試點擴圍細節出台，不確定性將有望消除，行業便會迎來估值修復。該行建議配置財務穩健的房企，包括潤地 （01109） 、寶龍地產 （01238） 、建發國際 （01908） ，物管則推薦碧桂園服務 （06098） 、中海物業 （02669） 及濱江服務 （03306） 。

銀河聯昌證券：對內房短綫走勢有負面影響

銀河聯昌證券表示，市傳房地產稅試點或涉及10個城市，包括深圳、海南等，若消息屬實，試點規模將較原先市場預期的大減。該行表示，決定並沒有提及詳細稅率，若參考上海及重慶的機制，對於一間200平方米的公寓，有效稅率或介乎0.04%至0.25%。

銀河聯昌證券認為，消息對內房股短綫走勢造成負面影響，但整體而言，由於預期政策將持續寬鬆，預期內房及物管行業將跑贏大市。

富瑞：市場更關注未來公布的細節

富瑞稱，雖然方案5年試行時間較該行預期的兩至三年長，但方向及時間表符合預期，不認為是次為重大宣布，相信市場會更關注實施細節，包括徵稅規模、稅率及豁免範疇等，料中央會於未來數月公布。該行預期，試點內容會較上海及重慶緊，但不會過於嚴苛。

富瑞對是次消息看法「中性」，直至方案有明確細則，料短綫投資者取態審慎。

任澤平：對市場構成壓力 影響程度看徵稅力度

東吳證券首席經濟學家任澤平表示，房地產稅的徵稅力度一開始可能不會太大，短期來看，當前房地產市場銷售清淡、土地市場大幅流拍，因此房地產稅在這個時點推出對市場壓力不小，具體影響程度取決於徵稅力度。理想的政策推出時點應該是房地產週期向上、市場銷售火熱的時候，如2015至2016年，市場和企業能接得住。 長期來看，房地產稅對具體區域的影響還是取決於供求關係。根據國際經驗，在供不應求和貨幣超發的情況下，稅負可以轉嫁，反之則無法轉嫁甚至增加區域市場壓力。房地產長期看人口、中期看土地、短期看金融。

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編輯：袁諾曦

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