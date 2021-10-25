【魷魚遊戲】韓電信商因流量暴增　要求Netflix支付服務費遭拒

▲ Netflix拒絕向韓國電信商SK Broadband支付網路流量服務費，並向韓國法院提出上訴。

串流平台Netflix早前推出韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，韓國電信商SK Broadband更向Netflix作出提告，指因《魷魚遊戲》太紅，令其網路流量激增，要求Netflix支付相關網絡維護費用和流量費。不過Netflix就拒絕支付相關服務費，並向韓國法院提出上訴。

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Netflix公共政策副總裁Dean Garfield接受彭博社訪問時就指出，雖然暫時仍未清楚支付網絡使用費用對Netflix產生的直接經濟影響，但相信以長期來說，支出將會是爆炸式增長。據稱，SK Broadband預計，Netflix在2020年就需要支付272億韓元（約1.81億港元），是該企去年在韓國收入總額的6%。而自2016年Netflix進入韓國市場以來，該公司已經花費了超過10億美元用於開發劇集。

Garfield強調，支付網絡使用費將造成一個「不公平、反競爭的環境」，電信商可以向企業收取任何他們想要收取的費用，並稱此舉或會限制韓國消費者觀看體驗，因一旦價格改變，該企就能以負擔。Garfield又指，擔心其他國家的電信商會效仿韓國供應商收取費用。

SK Broadband發言人則回覆彭博社指，若Netflix的網絡使用率有增長，代表著其用戶將以同樣的規模增長，Netflix絕對有能力及有足夠收入來支付網絡使用費用。

早前韓國首爾中央地方法院作出判決，認為Netflix應合理地向SK Broadband提供商付費，惟Garfield卻堅持表示，Netflix在任何地方使用網絡都不支付任何費用，並表示在一些合作關係中，Netflix和網絡供應商已分擔了該系統的一些技術和營銷成本。

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責任編輯：曾曉汶