【ET講股通】梁耀康：匯豐績後部署策略（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股低開後走勢反覆偏軟，恒生指數在26000點水平爭持。滙豐 （00005） 剛於中午公布業績，滙豐股價靠穩，企在46.55元水平。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code：

00：00 - 港股市況速報 滙豐業績後部署

00：27 - 恒生指數阻力及支持

02：00 - 滙豐 （00005） 股價靠穩 業績怎解讀

09：36 - 滙豐 （00005） 短綫買賣策略

12：00 - 發改委發布碳中和意見稿 利好哪些板塊：華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916）

14：34 - 內房股轉弱：談融創 （01918） 、龍湖 （00960）

18：19 - 餐飲股疲弱：談九毛九 （09922） 、海底撈 （06862）

21：35 - 觀眾問股：中芯國際 （00981）

22：45 - 觀眾問股：比亞迪 （01211）

26：29 - 觀眾問股：三星高息房託 （03187） 、領展 （00823）

30：59 - 觀眾問股：京投交通 （01522）

31：39 - 觀眾問股：創科實業 （00669）

34：44 - 觀眾問股：京東健康 （06618）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3089887/

*******************************************

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日窄幅上落，短期等候行單邊方向，上望26300點阻力，向下則留意25800點支持。此外，亦要留意三大重磅股阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 和美團 （03690） 。

滙豐業績不過不失 無持貨者可考慮分注吸納

滙豐 （00005） 公布業績後曾稍微衝上，其後維持輕微升幅。滙豐上季稅前溢利為54億美元，遠勝市場預期，但未太帶動股價，收入僅增1%，首9個月計更屬下跌，營收動力不強。然而管理層仍然樂觀，不同項目費用錄得增長，淨利息收益未來數季看升。而經營環境改善，所有主要地區均有錢賺，是一個幾好的訊號。此外，滙豐股價之前已受回購支持，今天宣布短期內重啟回期，規莫最多20億美元，而市場亦預期明年很大機會派股息。

整體來說，滙豐業績不過不失。至於季績後如何部署，建議持貨者可以繼續持股，宏觀環境有利金融股，相信最差的情況已過，整體情況已改善。無持貨者可考慮分注吸納，現水平或稍低於現水平可入首注；若大市向下調整，滙豐難免整固，但調整更深的機會不大，因美國預計11月開始收水，加上經濟復甦較強，將有利國際金融股。滙豐暫時上望50.3元的高位，再向上則望54元水平。

內地公布碳中和意見稿 相關股份造好

其他板塊方面，內地公布了碳中和相關意見稿，發改委指有煤礦主動降價，有官員亦指要大力推發展光伏和風電，令相關股份、儲能概念股、轉型類股份造好。華潤電力 （00836） 未能突破下降軌阻力，若想現水平入市，留意上個交易日低位，倘失守17.6元水平，要考慮先離場。龍源電力 （00916） 今日抽升，相對較強，若大市向上，資金流入碳中和主題板塊，有機會破頂，但亦留意上個交易日低位16.32元，若失守的話要止蝕。中長綫來說，上述兩股也可持有。

內房股和餐飲股表現較差。內房股方面，內地推房地產稅意見稿，市場對相關影響的意見分歧；估值修復存疑，要部署中長綫者要控制注碼。餐飲股方面，主要受累疫情擴散憂慮拖累，要留意未來兩三周確診數字。九毛九 （09922） 呈沉底格局，下跌幅度存疑。

恒指全日升5點，報26132點，成交1,112億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯國際、比亞迪、三星高息房託、領展、京投交通、創科實業、京東健康︰立即觀看】

*******************************************

＊重溫《石Sir午市閒談》-今日推介萬洲 （00288） 【按此-附Time code】

＊重溫《ET開市直擊》儲局快「收水」 散戶要「散水」？【按此-附Time code】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。