【ET講股通】梁耀康：匯豐績後部署策略（附Time code）

港股低開後走勢反覆偏軟，恒生指數在26000點水平爭持。滙豐 （00005） 剛於中午公布業績，滙豐股價靠穩，企在46.55元水平。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速報 滙豐業績後部署

00：27 - 恒生指數阻力及支持

02：00 - 滙豐 （00005） 股價靠穩 業績怎解讀

09：36 - 滙豐 （00005） 短綫買賣策略

12：00 - 發改委發布碳中和意見稿 利好哪些板塊：華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916）

14：34 - 內房股轉弱：談融創 （01918） 、龍湖 （00960）

18：19 - 餐飲股疲弱：談九毛九 （09922） 、海底撈 （06862）

21：35 - 觀眾問股：中芯國際 （00981）

22：45 - 觀眾問股：比亞迪 （01211）

26：29 - 觀眾問股：三星高息房託 （03187） 、領展 （00823）

30：59 - 觀眾問股：京投交通 （01522）

31：39 - 觀眾問股：創科實業 （00669）

34：44 - 觀眾問股：京東健康 （06618）

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