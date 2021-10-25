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【MPF】今年MPF回報升2.1% 人均賺約5300元

16:05 2021/10/25

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MPF擺脫10月股災月的咒詛，本月平均回報升逾2%。

打工仔可於周末歡渡萬聖節，因強積金（MPF）也迎接萬「勝」節，突破10月份傳統股災月的魔咒，據晨星的最新統計，截至上周四（10月21日）為止，本月MPF的平均回報升2.01%。如以年初至今計，首10個月的整體回報更累升2.13%，帶挈供款人帳面賺約5300元，較財爺派5000元的電子消費券多。

哪間MPF公司逆市獨贏？【下一頁

至於最多成員押注的中港股票基金，恒指於第4季作大反擊，10月已勁彈逾1500點，令港股MPF基金單月急漲逾5%，為表現第2大標青的基金。可惜，股災月大打翻身戰的港股，卻仍未扭轉全年見紅的慘况，今年港股MPF基金仍蝕逾4%、中國及大中華股票基金更跌5%。

而各類資產中，論及大贏家是美國股票基金，今年狂升近21%，若打工仔一注獨買，勁賺突破5萬元。不過，專家提醒，眼下環球市場仍陷飄忽市，後市暗湧多，如美國收水在即，加上全球疫情仍未受控，超級通脹又快殺埋身，疊加內地經濟存下行壓力的風險，高盛及花旗新近亦下調內地第4季經濟預測，業界遂忠告成員應嚴守均衡布局，採取股債兼備組合，不宜以血汗錢賭單邊，重倉個別市場，恐一旦押錯注，累老本蝕錢。

*逢周一晚上8時《ET財智Talk》專家為你分析市場形勢，助你做好資產配置＊

相關文章：【MPF擴投資】積金局：研以主權評級作為國債評級　料年內有結果

【MPF】打工仔上季搶買MPF股票基金 無懼後市陰霾多

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

A股 美股 港股 電子消費券 強積金 退休組合

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