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【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁

環球社會熱點 16:01 2021/10/25

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英國今年初放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，英國就業市場成為熱話。英國招聘公司一項研究顯示，有8成受訪僱主打算在未來1年請人，創8年以來新高。

富豪聯署促英財相收富人稅 免醫護為復甦成本找數 【下一頁】

英國招聘公司Hays進行的調查結果顯示，8成受訪僱主計劃於未來1年招聘更多員工。蘇格蘭及威爾士的招聘意欲最強，約88%僱主打算在未來1年請人。而英格蘭東部及倫敦，分別也有87%及85%的僱主打算在未來1年請人。

有意招聘的僱主當中，有67%僱主正招聘長工；有三分之一僱主正招聘臨時工。有28%的僱主正招聘可完全在家工作的職位。

Hays的研究更指，有略高於一半的受訪專業人士計劃在未來1年轉工，創Hays進行同類調查8年以來的新低。

Hays訪問2.27萬名僱主及專業人士，有超過四分之三的僱主過去一年面臨技術短缺情況，高於去年的77%，近半人認為上述情況對生産力產生負面影響。

【BNO移民英國】平均樓價按年升27萬 倫敦升破頂 【下一頁】

有44%僱主聘請臨時工或合約工解決勞動力短缺；有22%僱主增加營銷支出來吸引人才；21%僱主招聘學徒；有20%僱主為現職員工重新培訓並將他們調職。

Hays英國及愛爾蘭總經理溫菲爾德（Simon Winfield)）表示，受經濟急速反彈及部分技術工人短缺等因素影響，僱主正加大力度尋找技術人才。而科技、建築、工程及市場行業的需求較大，他建議僱主應加快招聘。

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責任編輯：鄭錦玲

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