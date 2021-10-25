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【上車盤】荃威花園呎價不用1萬　平過西北區單幢樓　買家心動即入市

股樓投資 18:08 2021/10/25

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新一份《施政報告》公布後，樓市轉趨明朗，購買力湧現，以有「上車天堂」之稱的荃景圍為例，區內代理指，近兩日睇樓量大增，比上星期多約三成，相信成交量將由低位反彈。 

美聯物業鍾家豪說，荃威花園A座低層3室，實用面積466平方呎，原開價468萬元，經議價後，以460萬元易手，實用呎價9,871元。代理續說，買家見單位呎價較新界西北不少單幢樓平，所以加快入市。 

值得留意的是，雖然荃威花園入門價平，但早於1978開始入伙，樓齡較大。資料顯示，原業主於1997年4月以171萬元入市，持貨24年，現帳面賺289萬元，物業期內升值約1.7倍。

延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 荃威花園 美聯物業

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