【買樓理財】上車客鍾情香港仔半新盤　583萬買255呎單位

港島區物業供應不多，向來吸引投資者入市。香港置業郭詠詩說，香港仔登峰．南岸中高層B室，實用面積約255平方呎，一房間隔，設開放式廚房，向南望海景，原叫價610萬元放盤，議價後以583.8萬元易手，實用呎價約22,984元。

代理續說，買家為上車客，由上址叫價可承造高成數按揭，加上自己有足夠首期及供款能力，故決定上車。資料顯示，原業主於2015年12月以約519.8萬元購入上述物業，現轉手帳面賺約64萬元，物業期內升值約12%。

登峰．南岸由九龍建業（00034）負責發展，為單幢式分層住宅，位於港島香港仔登豐街1號，於2017年1月開始入伙，提供150伙單位，設開放式至兩房間隔，實用面積由193平方呎起，至最大478平方呎。

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