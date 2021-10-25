  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (一) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】上車客鍾情香港仔半新盤　583萬買255呎單位

股樓投資 17:17 2021/10/25

分享：

港島區物業供應不多，向來吸引投資者入市。香港置業郭詠詩說，香港仔登峰．南岸中高層B室，實用面積約255平方呎，一房間隔，設開放式廚房，向南望海景，原叫價610萬元放盤，議價後以583.8萬元易手，實用呎價約22,984元。 

代理續說，買家為上車客，由上址叫價可承造高成數按揭，加上自己有足夠首期及供款能力，故決定上車。資料顯示，原業主於2015年12月以約519.8萬元購入上述物業，現轉手帳面賺約64萬元，物業期內升值約12%。 

登峰．南岸由九龍建業（00034）負責發展，為單幢式分層住宅，位於港島香港仔登豐街1號，於2017年1月開始入伙，提供150伙單位，設開放式至兩房間隔，實用面積由193平方呎起，至最大478平方呎。

延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 登峰‧南岸 香港置業 九龍建業（00034）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【購物好去處】高級日式超市UNY登陸將軍澳 多間日韓人氣食店及品牌強勢進駐 一文看清必睇貨品
【購物好去處】高級日式超市UNY登陸將軍澳 多間日韓人氣食店及品牌強勢進駐 一文看清必睇貨品
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【大行點睇】中信証券指雲棲大會後看好阿里雲潛力　將成阿里巴巴估值上行驅動力
【大行點睇】中信証券指雲棲大會後看好阿里雲潛力　將成阿里巴巴估值上行驅動力
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【新股IPO】微創機器人2252招股第二日暫借出孖展逾98億 傳國際配售已足額認購
【新股IPO】微創機器人2252招股第二日暫借出孖展逾98億 傳國際配售已足額認購
海茵莊園兩日收近2,000票　已超額逾5倍　發展商︰最快明日加推
海茵莊園兩日收近2,000票　已超額逾5倍　發展商︰最快明日加推