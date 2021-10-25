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【買樓理財】北部都會區概念成逃生門　趁機沽上水277呎單位　業主4年僅賺5萬

股樓投資 17:28 2021/10/25

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新一份《施政報告》提出北部都會區，愈來愈多人對元朗及北區物業感興趣，但亦成為部份業主「逃生門」，可以趁機沽貨走人。近期，上水高爾夫．御苑錄得一宗二手成交，上手原業持貨4年，帳面僅微賺約5萬元。 

利嘉閣黃靜顏說，高爾夫．御苑7座中低層J室單位，實用面積277平方呎，開放式間隔，日前以448萬元易手，實用呎價約16,173元。值得留意的是，原業主於2017年5月，以約443萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手微賺約5萬元，物業期內僅升約1.1%，惟計及印花稅及代理佣金後，料明賺暗蝕。 

黃靜顏續說，上址是上水罕有開放式盤源，買家看好該區未來發展，認為樓價相對低水，遂購入自用，而屋苑現時約有55個單位放售，叫價由450萬元起。 

延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 高爾夫‧御苑 北部都會區 利嘉閣 上水
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