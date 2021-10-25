【政府工略】水務署食水樣本檢驗員　頂薪可達逾2.5萬元　完成中四課程者即可申請

水務署近日招聘食水樣本檢驗員，只要求中四學歷，屬公務員職位，起薪點由總薪級表第2點(每月14,600元)，至總薪級表第11點(每月25,545元)。有意可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及工作內容。申請將於11月5日截止，可透過互聯網或以郵寄方式遞交申請。

入職條件及職責:

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申請手續：

申請表格(G.F.340(3/2013修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。



填妥的申請表須連同入職條件(a)及(b)所需的證明文件副本，於截止申請日期或之前送達聯絡地址，信封面須註明『申請食水樣本檢驗員職位』。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。



申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2021年11月12日或之前把所需的證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送交聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。



申請人如逾期遞交、未填妥申請表格、沒有使用指定表格、以傳真或電郵遞交申請、申請人未能提交所需證明文件副本、遞交的所需證明文件副本在指定日期之後才收到或所遞交證明文件不足，有關申請將不獲受理。



申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6至10個星期內接獲通知。申請人如不獲邀參加面試，可視作落選論。

聯絡地址：香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組

查詢電話：2294 2743

截止申請日期(日/月/年) ：05/11/2021 23:59:00

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