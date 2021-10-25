【網絡安全】Facebook爆私隱危機　1.78億名用戶資料遭烏克蘭黑客放售

Facebook近日再爆發私隱危機！據外媒《The Daily Beast》最新報道，有烏克蘭黑客以第三方程式非法盜取近1.78億名Facebook用戶資料，並遭放到黑市論壇上兜售。Facebook近日已法庭申請向該黑客發出禁令，並提出控告。

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報道提到，烏克蘭黑客Alexander Alexandrovich Solonchenko在2018年1月到2019年9月期間，透過一個自動化工具來偽裝成Android裝置，並利用Facebook的「輸入聯絡人」功能取得了用戶的資料，如Facebook的用戶ID和電話號碼等，總計被取得資料的用戶數高達1.78億名。Solonchenko得到資料後，就開始在2020年12月起於一個黑市的論壇上販售。

Facebook官方表示，以上非法盜取資料的行為，已違反Facebook的服務條款。該企也已向法庭申請禁令，並控告Solonchenko非法使用Facebook產品，並將其盜取資料公開售賣。

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事實上，Solonchenko除了剽竊Facebook用戶資料外，也有用其他手法剽竊其他單位的資料，但中包括烏克蘭的大型商業銀行、烏克蘭最大私人運送服務和法國數據分析公司的資料。

責任編輯：何子澄