【滙豐控股5】滙豐上季稅前多賺76%勝預期 重啟回購規模最高達20億美元

滙豐(00005)中午公布上季業績。截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為54.03億元（美元．下同），按年升75.8％，按季升6.8％，遠勝市場預期，每股基本盈利0.18元。第三季經調整除稅前利潤59.96億元，按年升36％，按季升8.9％，平均普通股股東權益回報為８％，按年升4.8個百分點。滙豐又表示，基於集團對前景的信心及資本實力雄厚，宣布斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。截至3時，滙豐報46.8元，上升0.6%。

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按區域劃分，集團最大盈利貢獻市場亞洲區列賬基準除稅前利潤為33.03億元，按年升3.6％，其中香港稅前利潤為17.72億元，按年跌6.5％。期內，歐洲區錄得稅前利潤11.42億元，按年升12.6倍；拉丁美洲稅前利潤錄2.22億元，按年升1.02倍；中東及北非、及北美洲業務均由虧轉盈，其稅前利潤分別錄3.78億元及3.58億元。

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若按業務劃分，四大業務經調整除稅前利潤均錄得增長，當中財富管理及個人銀行業務經調整除稅前利潤按年升32.1％至19億元；工商金融業務經調整除稅前利潤按年升63.6％至19.73億元；環球銀行及資本市場經調整除稅前利潤按年升13.5％至14.16億元，企業中心業務經調整除稅前利潤按年升39.7％至7.07億元。

行政總裁祈耀年於業績報告表示，集團將不會於2021年派付季度股息，但會於2022年２月公布2021年業績之時或之前審視是否恢復派付季度股息。祈耀年指，隨著收入前景改善，加上政策利率有望調高，集團繼續致力於中期內實現平均有形股本回報率達到10％或以上的目標。祈耀年指，集團具備優勢推動增長及提高資本回報，並擬於2022年底前將普通股權一級比率維持於14％至14.5％的正常目標範圍。

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