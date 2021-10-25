拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖

美國總統拜登將於下月迎來79歲生日，他的健康狀況曾受到美國前總統特朗普攻擊。拜登近日出席美國電視台節目時，雙手突然做出奇怪動作長達19秒。拜登的奇怪動作遭網民改圖並於網絡瘋傳。

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拜登（Joe Biden）出席美國有綫新聞網絡（CNN）節目接受採訪。他聆聽主持人的問題時，突然做出雙手握拳置於身體兩側的動作長達19秒。網民將相關片段分享至社交媒體，政治評論員切爾諾維（Mike Cernovich）更於網上發文，質疑拜登當時正在想甚麼。

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有網民將動作與美國卡通《Beavis and Butt-head》中的角色Beavis作對比，前NBA球員博古特（Andrew Bogut）形容，拜登正在做戲劇表演，和卡通片中的角色Beavis動作相似。亦有網民笑言，拜登非常擅長模仿Beavis。

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亦有網民改圖，為拜登配上馬隻、雪糕等物品。有網民更改場景，將主持人庫珀（Anderson Cooper）改為玩具機械人，令拜登看似正與機械人搏鬥。更有網民為拜登配上噴射背包，令他「發射升空」。

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責任編輯：李俊儀