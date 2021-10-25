【Tesla】現安全問題？Tesla撤回全自動駕駛測試版最新版本

▲ 近日Tesla推出全自動駕駛（FSD）測試版的最新版本10.3不到一日時間，馬斯克就宣布撤回，測試版本暫時降回10.2。

美國電動車廠Tesla一直致力研發全自動駕駛（FSD）技術，Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）更是對該企的技術自信滿滿，多次為全自動駕駛技術進行測試。惟近日Tesla推出全自動駕駛（FSD）測試版的最新版本10.3不到一日時間，馬斯克就宣布撤回，測試版本暫時降回10.2。

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Tesla在9月底宣布開放所有車主試用全自動輔助駕駛的測試版，並在短短一個月推出多次更新，最近就推出FSD測試版的最新版本10.3。不過新版本推出短短一日，馬斯克就在Twitter上表示FSD的10.3版本存在一些問題，因此測試版本暫時回到10.2。外媒The Verge估計，是次Tesla撤回新版本，是因為有用戶投訴出現虛假碰撞警告及其他安全問題。

事實上，Tesla推出FSD的測試版予所有車主申請後，外界也有不少人表示擔憂，當中包括美國國家運輸安全委員會也曾指出，認為Tesla不應在還未解決基本的安全問題前，便進行測試，擔心在公開道路上測試會發生意外。而較早前FSD亦正面臨監管機構的安全性審查。

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責任編輯：曾曉汶