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富豪聯署促英財相收富人稅 免醫護為復甦成本找數

環球經濟金融 14:08 2021/10/25

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新冠肺炎疫情為英國經濟帶來衝擊，政府打算加稅來改善國民保健服務及社會福利。英國多名富豪聯署去信財相辛偉誠，呼籲政府徵收富人稅，以免將經濟復甦成本轉嫁給醫護、年輕人或低收入人士。

英財相為加稅辯護 強調有需要修正公共財政 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）將於周三（27日）公布新一份財政預算案，30名英國富豪在預算案公布前致函辛偉誠。他們表示理解當局在應對疫情、不平等、氣候變化危機方面有巨大壓力，也明白辛偉誠非常期望能籌集到所需資金。

這些富豪建議政府徵收富人稅，用於填補經濟復甦所需的開支及解決國家不平等的情況。他們強調年輕人、低收入人士、醫護、教師、清潔工等前綫服務者，也不應承擔復甦成本。

他們敦促辛偉誠解決目前稅制的經濟失衡問題，表示提高國民保險（National Insurance，簡稱NI）供款比率1.25個百分點的計劃，會對勞動人口造成最嚴重打擊。他們建議政府優先考慮資本利得稅與入息稅均等化、審查物業稅及引入淨值稅。

他們於信中表示富人有能力作更多貢獻，希望投資改善公營服務。他們也願意繳更多稅來消除不平等、支援英國國民保健服務（NHS）及社區關懷服務、確保人們正建設一個更公正和環保的社會，並為此感到自豪。

英國保就業計劃結束 失業率恐急升 【下一頁】

疫情使生活成本上升，英國基層家庭的生活更是百上加斤。與此同時，英國億萬富豪的總財富自疫情爆發以來增加了22%，達到5,970億英鎊（約6.4萬億港元）。

根據格林威治大學的研究，如果政府向英國最富有的1%家庭（資產超過360萬英鎊）徵收富人稅，每年可增加最少700億英鎊（約7,500億港元）的收入。

上述金額相當於英國當前總稅收的8%，但僅影響約25萬個家庭。

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責任編輯：鄭錦玲

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