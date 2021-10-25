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恒大汽車708急升逾一成　許家印一句話點石成金？

股市 14:05 2021/10/25

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恒大汽車 （00708） 股價今早大升逾一成，恒大主席許家印提出化解風險自救的三大戰略決定，包括10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。有散戶留言提問，恒大汽車是否值得中長綫持有，富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）這樣回應，立即收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》- 儲局快「收水」 散戶要「散水」？【按此-附Time code】

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00：00 - 港股焦點速覽　留意聯儲局「縮表」講話後對港股影響。　

00：49 - 美國外圍市況速報　道指升市創新高

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02：10 - ADR股價速報

02：37 - 亞洲區外圍股市速報

03：10 - 美國通脹情況如何　對美國加息步代影響

06：12 - 美股借業績再創新高　前景點睇？

09：26 - 港股上日表現速覽＋北水盤路

10：30 - 恒指26000點爭持　港股會否有驚喜？

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19：00 - 恒大轉型策略怎解讀？攻汽車生產扭頹勢？

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29：11 - 觀眾問股：吉利 （00175） 一個月內能否上衝30元

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45：03 - 燃氣股有何推介？談昆侖能源 （00135）

46：30 - 觀眾問股：第一拖拉 （00038） 前景點睇？

47：52 - 觀眾問股：信義光能 （00968） vs中鋁 （02600） 點樣揀

49：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 能否受惠「雙11」概念？

51：43 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 33.45元買入點睇？

54：26 - 觀眾問股：長實 （01113） 又點睇？

55：30 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨點樣睇？

58：05 - 觀眾問股：中廣核 （01816） 前景點睇？

59：32- 觀眾問股：美蘭空港 （00357） 32.8元買入前景點睇？

01：00：31- 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 是否已見頭肩底？

01：03：15 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 是否可買入？

01：04：08 - 港股市況速報

01：06：23 - 財經日誌提提你

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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