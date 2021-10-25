恒大汽車708急升逾一成　許家印一句話點石成金？

上一篇文章
【港股市況】恒生指數午後反覆靠穩 滙豐績後曾升逾1%（不斷更新）
恒大汽車 （00708） 股價今早大升逾一成，恒大主席許家印提出化解風險自救的三大戰略決定，包括10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。有散戶留言提問，恒大汽車是否值得中長綫持有，富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）這樣回應，立即收看／收聽。
重溫《ET開市直擊》- 儲局快「收水」 散戶要「散水」？【按此-附Time code】
Time code：
00：00 - 港股焦點速覽 留意聯儲局「縮表」講話後對港股影響。
00：49 - 美國外圍市況速報 道指升市創新高
01：26 - 焦點美股－Tesla股價續向上
02：10 - ADR股價速報
02：37 - 亞洲區外圍股市速報
03：10 - 美國通脹情況如何 對美國加息步代影響
06：12 - 美股借業績再創新高 前景點睇？
09：26 - 港股上日表現速覽＋北水盤路
10：30 - 恒指26000點爭持 港股會否有驚喜？
13：51 - 滙豐 （00005） 現水平值得吸納？
16：09 - 內地房地產稅改革 內股股前景點睇
19：00 - 恒大轉型策略怎解讀？攻汽車生產扭頹勢？
22：28 - 港股超級業績期 哪些股份可留意？
25：13 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
27：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 237元買入上望空間幾多？
29：11 - 觀眾問股：吉利 （00175） 一個月內能否上衝30元
33：28 - 港股開市後市況速報
34：35 - 觀眾問股：中芯 （00981） 22.3元有貨上望幾多？
36：55 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 是否底背馳？前景點睇？
40：30 - 觀眾問股：ESR （01821） 有機會似領展 （00823） ？
42：30 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 不斷尋底有貨怎麼屺辦？
45：03 - 燃氣股有何推介？談昆侖能源 （00135）
46：30 - 觀眾問股：第一拖拉 （00038） 前景點睇？
47：52 - 觀眾問股：信義光能 （00968） vs中鋁 （02600） 點樣揀
49：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 能否受惠「雙11」概念？
51：43 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 33.45元買入點睇？
54：26 - 觀眾問股：長實 （01113） 又點睇？
55：30 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨點樣睇？
58：05 - 觀眾問股：中廣核 （01816） 前景點睇？
59：32- 觀眾問股：美蘭空港 （00357） 32.8元買入前景點睇？
01：00：31- 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 是否已見頭肩底？
01：03：15 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 是否可買入？
01：04：08 - 港股市況速報
01：06：23 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股