【異動股】煤氣旗下港華燃氣大升14%後突停牌 傳收市後發重大公告 或涉資產重組

煤氣(00003)持股的內地業務平台港華燃氣（01083）中午大升14.1%，收報5.15元後突停牌。港華預告，將於今天（25日）收市後舉行新聞發布會，屆時將發布重大公告。市場估計，港華燃氣與母公司煤氣將公布一系列資產置換計劃，未來業務發展或出現重大轉變，港華燃氣就有關傳言不予評論。煤氣下午則繼續交投，截至1時30分報11.7元，上升0.3%。

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消息指，港華燃氣多位高級管理層，包括主席李家傑，行政總裁黃維義及智慧能源執行副總裁邱建杭，俱會出席新聞發布會。因此市場揣測，港華有機會參與更多，煤氣同樣正大力投資的新能源業務。今年9月，港華亦和騰訊(00700)旗下的騰訊雲合作，共同發展零碳智慧園區。實現園區能源供應及管理的低碳化、智慧化，建立低碳能源體系。

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