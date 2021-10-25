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恒大轉型策略怎解讀 減賣樓力攻汽車真可扭轉頹勢？

股市 13:20 2021/10/25

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中國恒大 （03333） 主席許家印表示，10年內實現由房地產業轉向新能源汽車產業轉型。是項「自救」策略，真能否恒大帶來轉機？宣昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）為你分析，立即收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》- 儲局快「收水」 散戶要「散水」？【按此－附Time code】

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　留意聯儲局「縮表」講話後對港股影響。　

00：49 - 美國外圍市況速報　道指升市創新高

01：26 - 焦點美股－Tesla股價續向上

02：10 - ADR股價速報

02：37 - 亞洲區外圍股市速報

03：10 - 美國通脹情況如何　對美國加息步代影響

06：12 - 美股借業績再創新高　前景點睇？

09：26 - 港股上日表現速覽＋北水盤路

10：30 - 恒指26000點爭持　港股會否有驚喜？

13：51 - 滙豐 （00005） 現水平值得吸納？

16：09 - 內地房地產稅改革　內股股前景點睇

19：00 - 恒大轉型策略怎解讀？攻汽車生產扭頹勢？

22：28 - 港股超級業績期　哪些股份可留意？

25：13 - ET個股推介：比亞迪 （01211）

27：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 237元買入上望空間幾多？

29：11 - 觀眾問股：吉利 （00175） 一個月內能否上衝30元

33：28 - 港股開市後市況速報

34：35 - 觀眾問股：中芯 （00981） 22.3元有貨上望幾多？

36：55 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 是否底背馳？前景點睇？

40：30 - 觀眾問股：ESR （01821） 有機會似領展 （00823）

42：30 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 不斷尋底有貨怎麼屺辦？

45：03 - 燃氣股有何推介？談昆侖能源 （00135）

46：30 - 觀眾問股：第一拖拉 （00038） 前景點睇？

47：52 - 觀眾問股：信義光能 （00968） vs中鋁 （02600） 點樣揀

49：51 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 能否受惠「雙11」概念？

51：43 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 33.45元買入點睇？

54：26 - 觀眾問股：長實 （01113） 又點睇？

55：30 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨點樣睇？

58：05 - 觀眾問股：中廣核 （01816） 前景點睇？

59：32- 觀眾問股：美蘭空港 （00357） 32.8元買入前景點睇？

01：00：31- 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 是否已見頭肩底？

01：03：15 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 是否可買入？

01：04：08 - 港股市況速報

01：06：23 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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