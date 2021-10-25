【強積金MPF】目標積金易平台於2025年初全面運作 劉麥嘉軒冀望可帶來多贏局面

積金局主席劉麥嘉軒日前撰寫網誌表示，推行積金易平台項目的首要目標，是為計劃成員帶來實際減費，包括提升強積金基金收費透明度、提供比較價格的工具、推出「僱員自選安排」（即俗稱「半自由行」）；目標最快在2022年底，將積金易平台構建好，然後13個受託人及其27個計劃最快會由2023年初起，有序地分批過渡至積金易平台，預計平台最快於2025年初全面運作。

她指，積金基金收費已經有顯著的減幅，由2007年的2.1%，下降了3成至目前的1.43%，儘管如此，積金局認為強積金基金收費仍有進一步下調的空間。根據「直接轉移」的規定，當積金易平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費預計已可平均降低30%；並預計，積金易平台推出後10年，累計節省金額將高達300億至400億港元，企業和僱主亦會因為電子平台而節省不少資源和時間。

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行政長官在2021年施政報告中提到落實為低收入僱員供強積金，由於落實有關措施需要作出配套，她預計最快於2025年初全面推行積金易平台後方可實行，而積金局繼續積極配合政府就新措施推行細節，例如受惠對象的具體資格和供款流程等進行研究。

她指，積金易平台亦為落實取消強積金對沖安排提供協助。政府正全力進行取消對沖的籌備工作，包括草擬取消對沖及推行僱主專項儲蓄戶口計劃的法例，以及訂定相關運作安排。專項儲蓄戶口計劃將利用積金易平台，讓僱主可透過該平台處理戶口的行政工作。

最後，她指自己有信心積金易平台將會是一個可應對未來發展需要及為各持份者帶來多贏局面的電子平台。在構建平台的同時，會繼續加強與不同機構及組織溝通，向更多強積金持分者介紹積金易平台。

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責任編輯：潘曉豐