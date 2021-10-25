【HSBC滙豐】滙豐主動提內房風險　沒有「紅檔」內房直接信貸風險承擔

▲ 滙豐主動提內房風險 沒有「紅檔」內房直接信貸風險承擔

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中國恒大 （03333） 流動性事件觸發市場恐慌，更關注風險會否引發系統性危機。HSBC滙豐 （00005） 在業績報告中更新業務風險，提及近日市場波動，反映投資者對中國房地產行業近期震盪的憂慮，但按照中國「三條紅線」的標準，滙豐目前並無對「紅檔」發展商並無直接的信貸風險承擔。

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滙豐表示，近期的市場波動，一定程度上反映投資者對中國房地產行業近期的震盪，可能波及該國其他行業甚至全球經濟感到憂慮。相關影響可能透過對中國房地產行業的金融投資直接發生，或因中國經濟活動轉弱影響全球供應鏈和商品需求及訂價而間接出現。

而根據中國用作規管房地產行業的「三條紅線」，截至9月底止，滙豐對「紅檔」發展商並無直接的信貸風險承擔，對「橙檔」客戶的風險承擔亦屬有限。集團會繼續密切監察事態發展，特別是可能產生的潛在間接影響，並於有需要時採取緩減行動。

滙豐：疫情所帶來的未來衝擊仍未明朗

疫情相關的潛在風險方面，滙豐指新冠疫情爆發及其對環球經濟的影響，已對集團和客戶造成打擊，對未來的衝擊仍未明朗。各個地區於經濟上受到疫情影響的時間和程度也各不相同。

集團指，儘管業務於疫情期間維持穩健，但預期信貸損失模型繼續受到疫情影響，主要是各地政府在疫情爆發期間推行支援借款人的措施所致。滙豐警告，疫情所帶來的經濟不明朗因素持續，可能對集團的收入假設造成不利影響，特別是業務量的增長。

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