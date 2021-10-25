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比亞迪1211突破高位創新高　有貨可繼續「放紙鳶」

股市 12:55 2021/10/25

分享：

比亞迪 （01211） 股價今早再創新高，升逾3%高見305元，勢頭強勁。富昌證券聯席董事譚朗蔚（Stevan）建議有貨投資者可採取「放紙鳶」策略，立即收看／收聽買賣策略。

重溫《ET開市直擊》足本版：

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　留意聯儲局「縮表」講話後對港股影響。　
00：49 - 美國外圍市況速報　道指升市創新高
01：26 - 焦點美股－Tesla股價續向上
02：10 - ADR股價速報
02：37 - 亞洲區外圍股市速報
03：10 - 美國通脹情況如何　對美國加息步代影響
06：12 - 美股借業績再創新高　前景點睇？
09：26 - 港股上日表現速覽＋北水盤路
10：30 - 恒指26000點爭持　港股會否有驚喜？
13：51 - 滙豐 （00005） 現水平值得吸納？
16：09 - 內地房地產稅改革　內股股前景點睇
19：00 - 恒大轉型策略怎解讀？攻汽車生產扭頹勢？
22：28 - 港股超級業績期　哪些股份可留意？
25：13 - ET個股推介：比亞迪 （01211）
27：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 237元買入上望空間幾多？
29：11 -  觀眾問股：吉利 （00175） 一個月內能否上衝30元
33：28 - 港股開市後市況速報
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45：03 - 燃氣股有何推介？談昆侖能源 （00135）
46：30 -  觀眾問股：第一拖拉 （00038） 前景點睇？
47：52 -  觀眾問股：信義光能 （00968） vs中鋁 （02600） 點樣揀
49：51 -  觀眾問股：京東物流 （02618） 能否受惠「雙11」概念？
51：43 -  觀眾問股：新世界發展 （00017） 33.45元買入點睇？
54：26 -  觀眾問股：長實 （01113） 又點睇？
55：30 -  觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨點樣睇？
58：05 -  觀眾問股：中廣核 （01816） 前景點睇？
59：32-  觀眾問股：美蘭空港 （00357） 32.8元買入前景點睇？
01：00：31-  觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 是否已見頭肩底？
01：03：15 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708） 是否可買入？
01：04：08 - 港股市況速報
01：06：23 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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