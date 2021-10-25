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米高佐敦NBA選秀季戰靴 成交價貴過曼哈頓樓價

環球社會熱點 13:10 2021/10/25

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體育明星的戰靴有價有市，而NBA傳奇球星Michael Jordan（米高佐敦）著過的波鞋更深熱捧。Michael Jordan於NBA選秀著過的一對戰靴，周日（24日）以147.2萬美元（約1,148.2萬港元）的天價成交，甚至貴過美國曼哈頓的平均樓價。

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蘇富比周日拍賣的這對鞋，是Michael Jordan於1984年在美國國家籃球協會（NBA）新秀賽季第5場比賽所穿著的Nike Air Ships波鞋。

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這對鞋紅白相間，是由Nike Air Force 1設計師基爾戈爾（Bruce Kilgore）設計，也被視為Michael Jordan最早在常規賽穿著的一對Nike波鞋。

這對鞋最終以147.2萬美元成交，成為首對於拍賣會打破百萬美元成交價的波鞋，包括打破佳士得去年8月拍賣、以61.5萬美元（約479.7萬港元）成交的一對1985年Nike Air Jordan 1 High波鞋的紀錄。

而根據美國地產經紀行Douglas Elliman及Miller Samuel數據本月公布的數據，紐約曼哈頓第三季的平均樓價為111.5萬美元（約869.7萬港元）。而這對鞋的拍賣價高於曼哈頓的平均樓價，足夠於曼哈頓購入一個單位。

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責任編輯：鄭錦玲

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