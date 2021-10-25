今日推介萬洲｜創科、港華燃氣、藥明生物、中海油田服務、中金最新部署

恒生指數中午收報26150點，升23點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介萬洲 （00288） ，另亦會分析創科 （00669） 、港華燃氣 （01083） 、藥明生物 （02269） 、中海油田服務 （02883） 、中金 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 嚴正聲明

00：56 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：15 – 創科 （00669） 上破164.00元始好

04：33 – 港華燃氣 （01083） 上破4.65元始好

06：35 – 藥明生物 （02269） 宜守107.50元區

08：33 – 中海油田服務 （02883） 宜守7.00元位

10：20 – 中金 （03908） 宜守18.50元位

11：30 – 萬洲 （00288） 有望於5.20元區造底

13：56 – 推介股表現記錄

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