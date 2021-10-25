▲ 【HSBC滙豐股息】滙豐：2021年度不會派季息 明年2月再決定、預測股息率多少？

HSBC滙豐 （00005） 第三季業績勝預期，並且宣布短期內重啟回購，涉資最多20億美元。滙豐如預期未有重新派發季度股息，滙豐續指2021年都不會派付季度股息，會在2022年2月公布的全年度業績時或之前，審視是否恢復派付季度股息。

滙豐去年初因應英國監管要求而剎停派息，今年初重新派發每股0.15美元，8月再宣布派0.07美元股息。以中午收市價46.75元計，滙豐現價周息率約3.66厘。

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滙豐年初更新股息政策，由穩定派息轉為2022年起計劃逐步將目標派付比率設定在列賬基準每股盈利的40%至55%之間，並且不再設有「以股代息」選項。

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若果滙豐今年派息已達到新股息政策目標，以大行目前預計滙豐本年度每股盈利0.624美元計，全年每股派息額將達0.2496至0.3432美元（折合1.94至2.67港元），滙豐現價股息率可達4.1厘至5.7厘。

綜合券商報告近期估算，滙豐2021年度派息約為0.23至0.25美元。

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