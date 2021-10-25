  • 25°C
香港時間 : 20211025日 (一) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】Pinterest跌逾一成、PayPal升近7%　收購傳聞打破（不斷更新）

股市 18:17 2021/10/25

分享：

美股動態不斷更新

美股迎科技股業績超級周，「FAAMG」（Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Google母企Alphabet）會陸續公布上季表現，當中Facebook（美︰FB）周一盤後放榜。美國今日將公布9月芝加哥聯儲全國活動指數、10月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

*重溫今早《ET開市直擊》-儲局快「收水」 散戶要「散水」？【按此-附Time code】*

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到　聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

即市走勢︰

【18：16】Pinterest（美：PINS）跌逾一成，PayPal（美：PYPL）升近7%。此前PayPal回應市場傳聞稱，沒有尋求收購Pinterest。

【18：12】道指期貨跌5點，納指期貨升逾0.2%。

【12：21】道指期貨升3點，報35680點；標指期貨升2點，報4547點；納指期貨升14點或近0.1%，報15369點。

【09：01】【虛擬貨幣】柴犬幣飈升五成創新高、成市值第11大加密貨幣　馬斯克︰沒持有

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯　探討改為來港上市可行性

【07：30】【美股業績】受惠商品服務和旅行娛樂支出增加 美國運通純利按年增70%

【07：30】【美國經濟】耶倫：物價明年將保持高位 供應鏈瓶頸導致的通脹是「暫時性痛苦」

【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

藥明2269逆市升3%　石Sir分析買賣策略

下一篇文章

【新股IPO】微創機器人2252今截孖展　超購72倍錄115億　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期、斥20億美元回購　午市升幅擴大、CEO：業務已走出谷底（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐第三季稅前多賺76%遠勝預期、斥20億美元回購　午市升幅擴大、CEO：業務已走出谷底（不斷更新）
【開市9點半】滙豐今午發季績　點講回購與派息？
【開市9點半】滙豐今午發季績　點講回購與派息？
【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品
【阿里巴巴9988】阿里大舉推進發展農業？　盒馬簽約採購千億元農產品
【新股IPO】微創機器人2252今截孖展　超購72倍錄115億　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【新股IPO】微創機器人2252今截孖展　超購72倍錄115億　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）
【恒大3333】恒大：深圳等10項目復工復產有序進行　部份進入室內裝修階段（多圖）
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌
【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌