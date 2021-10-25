【美股期貨】道指期貨靠穩升3點、納指期貨升近0.1%　Facebook盤後放榜（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周一於亞洲時段靠穩，道指期貨升3點，納指期貨升14點或0.1%。美股迎來科技股業績超級周，「FAAMG」（Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Google母企Alphabet）陸續公布上季表現。其中Facebook（美︰FB）周一盤後放榜。美國今日將公布9月芝加哥聯儲全國活動指數、10月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到 聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

即市走勢︰

【12：21】道指期貨升3點，報35680點；標指期貨升2點，報4547點；納指期貨升14點或近0.1%，報15369點。

【09：01】【虛擬貨幣】柴犬幣飈升五成創新高、成市值第11大加密貨幣 馬斯克︰沒持有

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯 探討改為來港上市可行性

【07：30】【美股業績】受惠商品服務和旅行娛樂支出增加 美國運通純利按年增70%

【07：30】【美國經濟】耶倫：物價明年將保持高位 供應鏈瓶頸導致的通脹是「暫時性痛苦」

【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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責任編輯︰梁浩碩