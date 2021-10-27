【美股收市】業績報喜 道指標指再破頂 Tesla衝高回順

美企業績勝預期，道指及標指收市再創新高，尾市升幅收窄。道指收市升15點，報35756點；標指升8點，報4574點；納指升9點，報15235點。

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Tesla創新高後回吐，收市跌0.63%，報1018.43美元；Nvidia（美：NVDA）破頂升6.7%。

Facebook（美：FB）銷售增速放緩，因蘋果（美：AAPL）隱私新規加大了向用戶精準投放廣告的難度。公司宣布將股票回購規模增加500億美元，但績後股價仍下跌，收市跌3.9%。

針對通脹壓力的分歧依然嚴重。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，現任財長耶倫（Janet Yellen）未充分認知通脹現實，並稱聯儲局和財政部官員在認清通脹狀況以前，不太可能成功應對這項風險。

Roth Capital：面對新競爭 Tesla一萬億美元估值將縮水

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即市走勢︰

【02：45】共和黨參議員：敦促鮑威爾改變聯儲局政策路綫

【02：36】美國參議院多數黨領袖舒默表示， 一攬子經濟計劃距離達成協議更進一步。

【02：33】紐約12月原油期貨收漲0.89美元，漲幅1.06%，報84.65美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.48%，報86.4美元

【02：17】道指升75點或0.2%；納指升25點或逾0.1%；標指升14點或0.3%

【02：05】 【美股預測】美銀：美股在年底前 將面臨更多下行風險

【01：53】美國參議院銀行委員會主席Brown表示，美國總統拜登有可能再次提名鮑威爾為美聯儲主席，預計拜登將提名至多4名美聯儲成員，工人利益將是拜登提名考慮的重點，拜登明白美國人希望把工人放在經濟政策的中心。Bown重申，他認為鮑威爾在貨幣政策方面的表現相當出色，但在金融監管和氣候變化方面的表現有所欠缺。

【01：43】據《華盛頓郵報》，美國民主黨考慮對部分百萬富翁徵收3%的「附加稅」。

【01：38】紐約 12月黃金期貨收跌0.7%，報1793.40美元。

【01：13】Verizon夥拍亞馬遜 將利用Kuiper衛星網絡擴大寬頻服務

【00：49】Facebook跌幅擴大至5.1%。，拖累納指下跌0.1%。

【00：43】道指轉跌，現報35734點，此前曾漲逾0.4%

【23：50】道指漲121點或0.3%，早段曾最多升151點或逾0.4%，至高見35892點；納指升84點或0.6%，升穿15300關，惟升幅相對早段曾漲157點收窄一半，標指升20點或逾0.4%

【23：32】小鵬汽車發布P5交付方案，因毫米雷達供貨短缺，影響部分車型的生產和交付時間。對於選擇提車後補裝雷達交付方案的客戶，小鵬方面預計2022年3月31日起分批啟動補裝雷達。

【22：59】Tesla股價續創新高，高見1094.94美元，市企撲1.1萬億美元，開市後一個半小時的成交額，已達243億美元，反映全球投資者熱情。

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排第二成交是facebook，成交逾66億美元。facebook股價跌2%，反映投資者對facebook押注元宇宙的評價只是一般，目前靠500億美元回購支撐股價。

【22：24】Tesla股價突破1080美元。

【22：22】納指漲幅擴大至1%，標指目前漲0.5%，道指漲約140點。科技股中，英偉達維持7.8%的漲幅，特斯拉漲5.7%，亞馬遜漲2.8%，谷歌A漲1.1%，微軟漲0.6%，蘋果漲超0.5%。

【21：30】美股開市，道指升79點，報35820點；標指升15點或逾0.3%，報4582點；納指升79點或逾0.5%，報15305點。

【20：52】道指期貨升110點，納指期貨升近0.6%。

【17：56】道指期貨升98點，納指期貨升逾0.6%。

【12：21】道指期貨升42點，報35783點；標指期貨升11點，報4578點；納指期貨升70點或近0.5%，報15584點。

【09：34】【蘋果AAPL】美司法部據部加快反壟斷調查 蘋果恐短期面臨起訴

【08：51】【Tesla新高】馬斯克身家單日激增362億美元破鍾睒睒紀錄 身家超越埃克森美孚、Nike市值

【07：30】【facebook業績】facebook收入遜預期 投資百億美元盈利搞VR

【07：30】【facebook失速】Facebook年輕用戶人數持續下滑

==以下10月25日（周一）股市==

電動車生產商特斯拉（美：TSLA）升穿1千美元關，連續第3個日創新高，市值破萬億美元大關，帶動美股造好，道指標指同破頂。道指收市升64點，報35741點；標指升21點，報4566點；納指升136點，報15226點。Tesla漲12.66%，股價創1,024.86美元新高。大摩將Tesla目標價由900美元上調至1,200美元，指公司克服了行業前所未有的供應短缺，實現非凡銷售增長。大摩又看好公司在保險和電池供應等的軟件業務和技術，將成為汽車和能源領域的「長期冠軍」。

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美債息偏軟，抵消了美滙呈強的負面效應，金價周一升穿1800美元，創6周新高。

紐約12月期金收市升10.5美元，報1806.8美元。

美國總統拜登表示，對於民主黨內部本周能達成本地開支議案的框架協議，抱樂觀看法。這項開支議案的規模上限，由拜登政府原本倡議的3.5萬億美元，削減一半至1.75萬億美元。

能源危機本周再升級，天然氣漲逾11% 倫敦布蘭特期油上破86美元。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到 聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

即市走勢︰

【02：31】紐約12月原油期貨持平，收報83.76美元；布倫特12月原油期貨收漲0.46美元，漲幅0.54%，報85.99美元

【02：28】納指漲1%，標指、道指均續創歷史新高。特斯拉（TSLA）漲超12.3%，帶動納指漲幅擴大至1.0%。

【02：00】道指升77點或0.2%，納指升132點或0.9%；標指升0.5%

【01：42】紐約 12月黃金期貨收漲0.6%，報1806.80美元

【01：40】馬斯克的個人財富激增至2,810億美元，此前赫茲租車向特斯拉預定10萬台電動汽車，特斯拉盤中市值一度達到1萬億美元。

【00：26】RedWire（RDW.N）直綫拉升漲32%，觸發熔斷，此前藍色起源宣布打造商業空間站計劃。

【00：08】道指升89點或0.2%，報35766點，納指升107點或逾0.7%，報151971點，標指升逾0.3%，報4560點。

【23：33】小鵬汽車（XPEV）盤中漲幅擴大至10%，現報47.46美元。此前小鵬汽車CEO何小鵬宣布，小鵬汽車旗下的飛行汽車將於2024年量產，價格計劃控制在100萬元以內。

【23：33】小鵬汽車漲超10%，領跑美股新能源汽車類股，特斯拉漲超7.7%，刷新即市歷史高位979.80美元；理想汽車漲4.2%，蔚來汽車漲3.9%，Fisker漲3.7%，法拉第未來漲2.8%。

【23：17】道指升63點，納指升逾0.5%，標指升逾0.3%。

【22：25】道指跌2點，納指升近0.4%，標指升3點。

【21：31】美股開市，道指升61點，納指升近0.4%，標指升10點或逾0.2%。

【19：43】Tesla（美：TSLA）盤前高見953美元，現仍升逾4%。

【18：16】Pinterest（美：PINS）跌逾一成，PayPal（美：PYPL）升近7%。此前PayPal回應市場傳聞稱，沒有尋求收購Pinterest。

【18：12】道指期貨跌5點，納指期貨升逾0.2%。

【12：21】道指期貨升3點，報35680點；標指期貨升2點，報4547點；納指期貨升14點或近0.1%，報15369點。

【09：01】【虛擬貨幣】柴犬幣飈升五成創新高、成市值第11大加密貨幣 馬斯克︰沒持有

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯 探討改為來港上市可行性

【07：30】【美股業績】受惠商品服務和旅行娛樂支出增加 美國運通純利按年增70%

【07：30】【美國經濟】耶倫：物價明年將保持高位 供應鏈瓶頸導致的通脹是「暫時性痛苦」

【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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責任編輯︰梁浩碩