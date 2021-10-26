【美股市況】標指創新高　納指升逾0.7%　Tesla、PayPal造好（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

Tesla（美：TSLA）獲大摩調升目標價至1200美元，另汽車租賃公司Hertz（美：HTZZ）傳擬向Tesla訂購10萬輛電動車，消息預計訂單為Tesla帶來42億美元的收入。Tesla早段曾漲近7%，股價突破970美元，市值逼近萬億美元大關。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到 聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

即市走勢︰

【00：08】道指升89點或0.2%，報35766點，納指升107點或逾0.7%，報151971點，標指升逾0.3%，報4560點。

【23：33】小鵬汽車（XPEV）盤中漲幅擴大至10%，現報47.46美元。此前小鵬汽車CEO何小鵬宣布，小鵬汽車旗下的飛行汽車將於2024年量產，價格計劃控制在100萬元以內。

【23：33】小鵬汽車漲超10%，領跑美股新能源汽車類股，特斯拉漲超7.7%，刷新即市歷史高位979.80美元；理想汽車漲4.2%，蔚來汽車漲3.9%，Fisker漲3.7%，法拉第未來漲2.8%。

【23：17】道指升63點，納指升逾0.5%，標指升逾0.3%。

【22：25】道指跌2點，納指升近0.4%，標指升3點。

【21：31】美股開市，道指升61點，納指升近0.4%，標指升10點或逾0.2%。

【19：43】Tesla（美：TSLA）盤前高見953美元，現仍升逾4%。

【18：16】Pinterest（美：PINS）跌逾一成，PayPal（美：PYPL）升近7%。此前PayPal回應市場傳聞稱，沒有尋求收購Pinterest。

【18：12】道指期貨跌5點，納指期貨升逾0.2%。

【12：21】道指期貨升3點，報35680點；標指期貨升2點，報4547點；納指期貨升14點或近0.1%，報15369點。

【09：01】【虛擬貨幣】柴犬幣飈升五成創新高、成市值第11大加密貨幣 馬斯克︰沒持有

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯 探討改為來港上市可行性

【07：30】【美股業績】受惠商品服務和旅行娛樂支出增加 美國運通純利按年增70%

【07：30】【美國經濟】耶倫：物價明年將保持高位 供應鏈瓶頸導致的通脹是「暫時性痛苦」

【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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責任編輯︰梁浩碩