【美股市況】標指創新高 納指升0.9% Tesla升穿1千美元 市值萬億美元（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

Tesla（美：TSLA）獲大摩調升目標價至1200美元，另汽車租賃公司Hertz（美：HTZZ）傳擬向Tesla訂購10萬輛電動車，消息預計訂單為Tesla帶來42億美元的收入。Tesla早段曾漲近7%，股價突破970美元，市值逼近萬億美元大關。

美股午市時段，Tesla漲逾1成，升穿1000美元關，即市最高曾升見1,017.38元，市值達1萬億美元。

能源危機本周再升級，天然氣漲逾11% 倫敦布蘭特期油上破86美元。

拜登政府周一發布針對前往美國的旅行者的新規定，將於11月8日生效。新規定下，遊客持有72小時內新冠核酸檢測陰性證明，且已全程接種疫苗，便可進入美國。未接種疫苗者一般禁止進入美國，但據美國白宮透露，新規定有一個特例，來自疫苗供應量低的國家、且持美國旅遊簽證的遊客，如果24小時內核酸檢測呈陰性，則可進入美國。美國方面將考慮允許乘客接種的新冠疫苗，為美國食品和藥物管理局授權或世界衛生組織緊急使用清單上的疫苗。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】大型科技股「FAAMG」季績殺到 聚焦美第三季GDP、9月PCE物價指數

即市走勢︰

【02：28】納指漲1%，標指、道指均續創歷史新高。特斯拉（TSLA）漲超12.3%，帶動納指漲幅擴大至1.0%。

【02：00】道指升77點或0.2%，納指升132點或0.9%；標指升0.5%

【01：42】紐約 12月黃金期貨收漲0.6%，報1806.80美元

【01：40】馬斯克的個人財富激增至2,810億美元，此前赫茲租車向特斯拉預定10萬台電動汽車，特斯拉盤中市值一度達到1萬億美元。

【00：26】RedWire（RDW.N）直綫拉升漲32%，觸發熔斷，此前藍色起源宣布打造商業空間站計劃。

【00：08】道指升89點或0.2%，報35766點，納指升107點或逾0.7%，報151971點，標指升逾0.3%，報4560點。

【23：33】小鵬汽車（XPEV）盤中漲幅擴大至10%，現報47.46美元。此前小鵬汽車CEO何小鵬宣布，小鵬汽車旗下的飛行汽車將於2024年量產，價格計劃控制在100萬元以內。

【23：33】小鵬汽車漲超10%，領跑美股新能源汽車類股，特斯拉漲超7.7%，刷新即市歷史高位979.80美元；理想汽車漲4.2%，蔚來汽車漲3.9%，Fisker漲3.7%，法拉第未來漲2.8%。

【23：17】道指升63點，納指升逾0.5%，標指升逾0.3%。

【22：25】道指跌2點，納指升近0.4%，標指升3點。

【21：31】美股開市，道指升61點，納指升近0.4%，標指升10點或逾0.2%。

【19：43】Tesla（美：TSLA）盤前高見953美元，現仍升逾4%。

【18：16】Pinterest（美：PINS）跌逾一成，PayPal（美：PYPL）升近7%。此前PayPal回應市場傳聞稱，沒有尋求收購Pinterest。

【18：12】道指期貨跌5點，納指期貨升逾0.2%。

【12：21】道指期貨升3點，報35680點；標指期貨升2點，報4547點；納指期貨升14點或近0.1%，報15369點。

【09：01】【虛擬貨幣】柴犬幣飈升五成創新高、成市值第11大加密貨幣 馬斯克︰沒持有

【08：02】【新股IPO】晶泰科技據報赴美上市計畫陷停滯 探討改為來港上市可行性

【07：30】【美股業績】受惠商品服務和旅行娛樂支出增加 美國運通純利按年增70%

【07：30】【美國經濟】耶倫：物價明年將保持高位 供應鏈瓶頸導致的通脹是「暫時性痛苦」

【07：30】美股上周五個別發展，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示正步入開始縮減購債規模的軌道，儲局按計劃將在2022年年中完成縮減購債計劃，但現時加息言之尚早；若聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息。消息令美滙指數跌幅收窄，納指急挫，道指照破頂。道指上周五升73點，報35677點；標指跌4點，收報4544點；納指跌125點，收報15090點。

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責任編輯︰梁浩碩