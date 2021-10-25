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【蘋果新品】蘋果iPhone、MacBook罕見大缺貨　多款新品12月才到貨

科技 12:30 2021/10/25

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據彭博社報道，蘋果新品如iPhone 13、iPad mini、第9代iPad、Apple Watch Series 7和MacBook Pro的訂單目前已處於「爆單」狀態。

蘋果（Apple）一連兩個月舉行兩場秋季發布會，發別帶來最新的iPhone 13系列以及搭載最新自家芯片M1 Pro及M1 Max的MacBook Pro等，果迷紛紛搶購。彭博報道指出，鑑於用家反應熱烈，加上美國感恩節及Black Friday將至，缺貨情況更加嚴重，現時不少產品在官網訂購後至少要等超過一個月才到貨。

【蘋果新品】蘋果擦拭布供不應求　現時訂購明年才有貨

【MacBook】全球新MacBook售價大比拼　香港排第幾？

據彭博社報道，蘋果新品如iPhone 13、iPad mini、第9代iPad、Apple Watch Series 7和MacBook Pro的訂單目前已處於「爆單」狀態，其中未正式上市的MacBook Pro，目前美國到貨平均時間已長達3至5周，顯示新機型銷售優於蘋果預期。

至於香港區，若在今（25日）12時30分預訂14吋MacBook Pro，最快可在11月17日出貨。由於MacBook Pro具有許多可擴充的選擇，包含記憶體、存儲空間、鍵盤語言、預裝軟件等選項，部分客製化的機型現時預訂，交貨日期也要等到12月初。

香港區部分客製化的機型現時預訂，交貨日期也要等到12月初。（蘋果官網截圖）

報道引述業界人士指，相關情況也受目前美國海運塞港問題嚴重，以及零組件仍處於缺貨情況有關。此外，因美國感恩節及Black Friday將至，訂購人數持續飆升，出貨時間也因此受到延誤。

【蘋果爭議】受蘋果廣告政策衝擊　Snap損失過千萬廣告收益

責任編輯：曾曉汶

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