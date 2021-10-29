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【新股IPO】三葉草生物2197接近招股價上限定價13.38元　孖展錄逾5.5億、超購1.7倍

股市 17:22 2021/10/29

分享：

三葉草生物預計11月5日掛牌。

三葉草生物 （新上市編號：02197） 周一至周四（28日）公開招股，預期於11月5日掛牌。據外媒報道指，三葉草生物將以接近招股價區間上限的13.38元定價，最終集資接近20.1億元。

綜合券商數據顯示，三葉草生物孖展錄得5.5億元，以公開發售部分集資2.03億元計算，目前超額認購逾1.7倍。

當中，富途借出近1.6億元，時富借出1億元，輝立證券借出6400萬元，盈立證券借出6000萬元，華盛佔6800萬元。

三葉草生物計劃發行1.5億股，招股價介乎12.8元至13.5元，每手500股，一手入場費6818.02元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】三葉草生物2197今日起招股　一手入場費約6818元

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編輯：袁諾曦

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港股 孖展 IPO 三葉草生物－B（02197）
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