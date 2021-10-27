【新股IPO】三葉草生物2197孖展錄逾5.2億、超購1.6倍　據報國際配售提前關簿（不斷更新）

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三葉草生物 （新上市編號：02197） 周一至周四（28日）公開招股，預期於11月5日掛牌。據外媒報道指，三葉草生物國際配售決定於今日下午5點提早關簿。
綜合券商數據顯示，三葉草生物孖展暫時錄得5.2億元，以公開發售部分集資2.03億元計算，目前超額認購逾1.6倍。
當中，富途借出近1.6億元，時富借出1億元，輝立證券借出4200萬元，盈立證券借出6000萬元，華盛佔6800萬元。
三葉草生物計劃發行1.5億股，招股價介乎12.8元至13.5元，每手500股，一手入場費6818.02元。
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編輯：袁諾曦
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