【新冠疫苗】福西料最快下月初 可為兒童打針

各國陸續開始為兒童接種新冠疫苗，華府傳染病專家福西預測，美國將在11月初至中旬授權5至11歲兒童接種新冠疫苗。惟有民意調查顯示，美國父母容許兒童接種疫苗的意願較低，美國疾控中心（CDC）總監華倫斯基指仍有大量工作需落實。

5至11歲兒童 輝瑞疫苗有效率逾90% 【下一頁】

美國食品藥品監督管理局（FDA）審查小組上周表示，兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗的好處大於風險。FDA旗下專家委員會將在周二（26日）召開會議，外界預料屆時將授權兒童接種輝瑞疫苗。

福西（Anthony Fauci）周日（24日）指假如一切順利，當局亦獲得CDC的授權和接種建議，美國有可能於11月首周或次周開放5至11歲兒童接種新冠疫苗。福西指，從公開數據而言，疫苗效用看似不錯。據悉，輝瑞公司指其疫苗對5至11歲年齡組別有效率為91%。

5至11歲兒童接種新冠疫苗 輝瑞向FDA申請緊急授權 【下一頁】

美國非營利組織Kaiser Family Foundation（KFF）調查顯示，美國父母為兒童接種新冠疫苗意願不大。只有三分之一有撫養5至11歲兒童的父母表示，會為子女接種疫苗。另有四分之一的父母堅決反對。

華倫斯基（Rochelle Walensky）周日接受訪問表示，當地仍有大量工作需要落實。她指調查數據與去年12月展開成人接種計劃時的情況相似，但認為教育、溝通及提供資訊有助改變情況。

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責任編輯：李俊儀