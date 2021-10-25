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【寧德時代】對寧德時代2060年收入作神預測 三分析員被證監點名罰

股樓投資 15:39 2021/10/25

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話說，今年8月國信證券對寧德時代（深：300750）作出「神預測」，令市場哇然，由於預測太具前瞻性，卒之引來監管當局注意。

【儲能股】中央發布有關碳中和重磅文件 有隻儲能概念股即彈一成，請按【見下頁

當時，該行預計寧德時代的儲能業務能佔據全球市場佔有率15%至25%，推斷出2060年儲能業務營收體量區間為1,500億至2,000億元（人民幣，下同），均值約1,714億元，對應市值空間達4,285億元。

【房地產稅】中信料上海深圳納入房產稅試點 全國稅收範圍或達5000億，請按【見下頁

日前，深圳證監局直指由王XX、周XX、唐XX3名分析師署名的研究報告中，對寧德時代儲能業務的預測存在部分假設不夠審慎，分析邏輯不夠嚴謹的問題。

【延伸閱讀】第4季部署：晨星預期股市短期仍波動 第4季推薦7股為首選，請按【見下頁

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當局又指，上述行為違反了《發布證券研究報告暫行規定》相關規定。作為該研究報告署名證券分析師，未能保證研究報告的審慎性和嚴謹性，對相關問題負有直接責任。依據《發布證券研究報告暫行規定》第二十二條的規定，深圳證監局決定對上述三人採取出具警示函的行政監管措施。

【同場加映】iM會客室：恒指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

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記者：林衛

中國證監會 A股 寧德時代（深：300750） 深圳

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