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【儲能股】中央發布有關碳中和重磅文件 有隻儲能概念股即彈一成

股樓投資 13:13 2021/10/25

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國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發布，該意見為碳達峰碳中和這項重大工作進行系統謀劃、總體部署。當中，再次詳述可再生能源的規劃，並多次提及儲能。消息刺激在港上市的儲能概念股，如擁有抽水儲能業務的東方電氣（01072）半日升12.5%，收報12.02元，哈爾濱電氣（01133）漲9.5%，收報3.34元。

【歐洲IPO】吉利旗下沃爾沃擬赴瑞典上市　或成今年歐洲最大IPO，請按【見下頁

根據意見，到2030年，中國經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水平。到2060年，綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。

【延伸閱讀】第4季部署：光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股，請按【見下頁

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儲能更是新能源的關鍵一環，皆因只有做好儲能，新能源帶來的電力供應才會趨於穩定。在此次文件中，四次提到了儲能，表現決策層面對於這一問題亦是非常重視。其中，文件提到推進電網體制改革，明確以消納可再生能源為主的增量配電網、微電網和分布式電源的市場主體地位。加快形成以儲能和調峰能力為基礎支撐的新增電力裝機發展機制。

【同場加映】iM會客室：恒指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

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記者：林衛

電力設備股 港股 哈爾濱電氣（01133） 東方電氣（01072） 中國

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